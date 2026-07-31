Il Castello Sforzesco di Milano si prepara a offrire un'esperienza culturale estesa per tutto il mese di agosto. A partire dal primo del mese, e per l'intera durata agostana, il celebre monumento milanese prolungherà il proprio orario di apertura, rimanendo accessibile al pubblico ogni giorno fino alle 19:30. Questa estensione di ben due ore rispetto al consueto orario di chiusura rientra in un'importante iniziativa nazionale: le aperture straordinarie promosse congiuntamente dai ministeri della Cultura e del Turismo, volte a valorizzare e rendere più fruibili alcuni dei principali luoghi della cultura italiani.

L'iniziativa coinvolge uno dei siti più emblematici e visitati della città, che nell'ultimo anno ha registrato un notevole afflusso di pubblico, superando il mezzo milione di ingressi nei suoi musei. Per incentivare ulteriormente le visite durante il periodo estivo, è stata prevista una speciale agevolazione: nella fascia oraria aggiuntiva, dalle 17:30 alle 19:30, il biglietto d'ingresso sarà offerto con uno sconto del 50%. I visitatori potranno quindi accedere con una tariffa di 5 euro per il biglietto intero e soli 2,5 euro per il ridotto. Durante queste ore serali, sarà possibile esplorare le affascinanti sale del Museo di Arte Antica e ammirare da vicino la maestosa Pietà Rondanini di Michelangelo, una delle opere più celebri e toccanti conservate all'interno del Castello.

Un'Estate di Cultura e Spettacolo al Castello

Oltre al prolungamento dell'orario dei musei, l'offerta culturale del Castello Sforzesco si arricchisce ulteriormente. Anche la mostra gratuita intitolata "Passione Disegno. Da Leonardo da Vinci a Keith Haring", allestita nelle suggestive Salette della Grafica, beneficerà dell'estensione oraria, offrendo più tempo per apprezzare il suo percorso artistico. Ma le novità non finiscono qui: per tutto il mese di agosto, il Cortile delle Armi del Castello si trasformerà in un'arena a cielo aperto, ospitando un ricco programma di cinema gratuito all'aperto. Questa iniziativa permette ai visitatori di vivere il Castello non solo come un luogo di esposizione artistica, ma anche come un vibrante spazio di incontro, spettacolo e socialità, specialmente nelle piacevoli ore serali estive.

Il Castello Sforzesco: Cuore Pulsante della Cultura Milanese

L'importanza di questa iniziativa è stata sottolineata dall'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, che ha dichiarato: “Milano è una città che vive intensamente di cultura e che in questi anni ha visto crescere in modo significativo il pubblico dei suoi musei. Estendere fino alle 19:30 l'apertura del Castello Sforzesco significa offrire a milanesi e turisti un'occasione in più per visitare uno dei luoghi simbolo della città, anche nelle ore meno calde e in una fascia oraria più compatibile con il lavoro e gli altri impegni della giornata”. Le sue parole evidenziano l'impegno dell'amministrazione nel rendere il patrimonio culturale più accessibile e integrato nella vita quotidiana e turistica della città.

Il Castello Sforzesco si conferma così uno dei principali poli museali e culturali di Milano, un vero e proprio custode di collezioni d'arte di inestimabile valore, sede di prestigiose mostre temporanee e palcoscenico di numerosi eventi durante l'intero arco dell'anno. L'estensione dell'orario e la significativa riduzione del prezzo del biglietto per la fascia serale sono misure strategiche volte a favorire una maggiore partecipazione sia dei cittadini che dei turisti, aprendo nuove e preziose opportunità di fruizione del ricco patrimonio artistico e culturale che la città ha da offrire.