Il Castello Svevo di Porto Recanati, un’icona storica incastonata nella provincia di Macerata, si prepara a riaccogliere il pubblico dopo un meticoloso e significativo intervento di restauro conservativo. L'attesa riapertura è fissata per domenica 19 luglio, un evento che sarà celebrato con una cerimonia di inaugurazione ufficiale, culminante nel tradizionale taglio del nastro e in uno spettacolare videomapping proiettato direttamente sulla suggestiva Torre Sveva. Questo ambizioso progetto di recupero, affidato all'esperienza della ditta Edileco Telarucci per conto dell'Amministrazione Comunale, ha comportato un investimento complessivo di circa 915mila euro, risorse fondamentali ottenute grazie al bando regionale 'Marche Infrastrutture 2032', dimostrando un impegno concreto nella valorizzazione del patrimonio culturale.

L'imponente fortezza, le cui origini risalgono al XIII secolo, fu eretta su terreni concessi da Federico II con lo scopo strategico di difendere la costa dalle frequenti incursioni piratesche. Da oltre sette secoli, il Castello Svevo si erge come uno dei più distintivi e riconoscibili simboli storici di Porto Recanati, testimone silenzioso di epoche passate e custode dell'identità locale. I recenti lavori di restauro sono stati eseguiti con la massima cura, concentrandosi sul consolidamento statico delle strutture murarie, sul minuzioso ripristino delle parti degradate dal tempo e sulla fondamentale messa in sicurezza dell'intero percorso di visita. Una delle novità più entusiasmanti per i visitatori sarà la possibilità, per la prima volta nella storia recente, di accedere alla torre principale e di percorrere l'antico camminamento di ronda, offrendo così una prospettiva inedita e privilegiata sul monumento e sull'incantevole paesaggio circostante.

Un restauro che unisce storia e modernità

Il progetto di riqualificazione non si è limitato agli aspetti strutturali, ma ha abbracciato anche l'introduzione di elementi innovativi volti a esaltare la bellezza intrinseca del complesso. Tra questi, spicca l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione a Led all'avanguardia, studiato per valorizzare con eleganza le imponenti mura storiche del castello, l'Arena 'Beniamino Gigli' e la facciata della Pinacoteca Comunale, creando un'atmosfera suggestiva anche nelle ore serali. Francesco Telarucci, rappresentante della ditta Edileco Telarucci, ha espresso il profondo rispetto con cui è stato affrontato l'intervento: “Abbiamo lavorato con il rispetto che un monumento di otto secoli richiede”, sottolineando la delicatezza e l'importanza dell'opera.

Ha poi aggiunto con orgoglio: “La soddisfazione più grande è sapere che residenti e turisti potranno tornare a camminare sulle mura e salire sulla torre”, evidenziando l'impatto positivo che questa riapertura avrà sulla comunità e sul turismo.

Il Castello Svevo: un investimento nel futuro di Porto Recanati

Il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, ha enfatizzato la visione strategica dietro questo imponente restauro, andando oltre la semplice conservazione. “Non è soltanto un’opera di conservazione, ma un investimento sulla cultura e sull’attrattività della nostra città”, ha dichiarato il primo cittadino, ponendo l'accento sul valore aggiunto che il Castello Svevo porterà in termini di promozione turistica e culturale.

Edificato nel XIII secolo, come già menzionato, il castello mantiene tuttora un ruolo centrale nella narrazione storica e nell'identità profonda di Porto Recanati. Originariamente concepito per difendere la costa, oggi si trasforma in un faro culturale e in uno dei principali punti di riferimento turistici, invitando residenti e visitatori a esplorare la sua storia millenaria e a godere delle nuove esperienze di visita offerte.