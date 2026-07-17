Castelnuovo Bormida, nell'Alessandrino, si afferma come il "paese degli artisti e dell’arte viva". Il borgo ha registrato una crescita costante di iniziative artistiche e culturali, coinvolgendo residenti e visitatori. Comune e associazioni promuovono eventi dall’arte contemporanea alle tradizioni, facendone un riferimento.

Le manifestazioni includono artisti italiani e internazionali che, con installazioni, laboratori e performance, animano le vie. Il coinvolgimento della comunità è centrale, con cittadini attivi nell’organizzazione e accoglienza.

Valorizzano il patrimonio storico e architettonico, integrando l’arte nel tessuto urbano e sociale.

Eventi e comunità attiva

Numerosi eventi artistici e culturali animano Castelnuovo Bormida. Tra essi, il campionato regionale di giochi tradizionali (luglio, squadre piemontesi). L’evento, arricchito da una partita in costume, ha attratto residenti e turisti, unendo cultura locale e spettacolo.

Le manifestazioni includono laboratori, visite guidate e mostre. L’obiettivo è "rendere l’arte accessibile a tutti e parte integrante della vita quotidiana del paese". Questa filosofia ha rafforzato il legame tra Castelnuovo Bormida e l’arte, consolidandone il ruolo di polo di creatività e innovazione.

Associazioni e patrimonio

Le associazioni culturali sono fondamentali nella promozione artistica a Castelnuovo Bormida. Collaborano con artisti, scuole e istituzioni per valorizzare il patrimonio e stimolare la partecipazione giovanile. Per posizione e storia, il paese è un laboratorio a cielo aperto per l'arte pubblica.

Artisti e proposte varie creano un’offerta culturale ricca e articolata. Castelnuovo Bormida si conferma esempio di come piccoli centri possano diventare motori di innovazione, puntando sulla collaborazione tra istituzioni, cittadini e creativi.