A Castelsaraceno, in provincia di Potenza, è stato inaugurato un ponte tibetano che unisce due montagne, offrendo un'esperienza di camminata acrobatica a oltre 80 metri di altezza. Questa iniziativa si inserisce in un contesto naturalistico di grande suggestione, tra il Parco Nazionale del Pollino e il Parco della Val d’Agri Lagonegrese. Con i suoi 586 metri di lunghezza, sostenuto da funi di acciaio e scalini metallici, il ponte di Castelsaraceno si afferma come il ponte sospeso più lungo al mondo. L'itinerario collega il centro storico del borgo lucano alla contrada Riviello, attraversando un paesaggio montano unico e panoramico.

Il percorso permette ai visitatori di attraversare la gola del torrente Raganello su una struttura che ricorda i ponti himalayani, ma qui integrata nell'ambiente incontaminato della Basilicata. L’accesso al ponte è regolamentato: è richiesto l'uso di apposita imbracatura di sicurezza e il passaggio è consentito da marzo a ottobre, in condizioni meteo favorevoli. Si tratta di "un modo diverso per avvicinarsi alla montagna e riscoprire il territorio in totale sicurezza e con una vista spettacolare".

Il Ponte Tibetano di Castelsaraceno: Dettagli e Accesso

Il ponte tibetano di Castelsaraceno si distingue per le sue impressionanti specifiche tecniche: una lunghezza complessiva di 586 metri e un'altezza massima di 80 metri dal suolo.

La struttura è composta da oltre 1.200 gradini metallici e impiega più di 50 tonnellate di acciaio, garantendo stabilità e massima sicurezza. La larghezza della passerella è volutamente ridotta, in linea con i ponti tibetani tradizionali, e l'accesso è contingentato per un numero limitato di persone alla volta. Il ponte è facilmente raggiungibile dal centro abitato ed è rapidamente diventato una delle attrazioni turistiche più richieste dell’area, arricchendo l’offerta di trekking, escursionismo e turismo esperienziale.

Oltre a rappresentare un'esperienza adrenalinica, il ponte funge da collegamento sia simbolico che pratico tra due delle più rinomate aree protette della Basilicata: il Parco Nazionale del Pollino e il Parco dell’Appennino Lucano – Val d’Agri Lagonegrese.

I visitatori hanno così la possibilità di combinare la camminata sospesa con percorsi di trekking e visite guidate all'interno dei due parchi, usufruendo delle strutture informative e accoglienti messe a disposizione dal Comune di Castelsaraceno e dagli enti parco.

Castelsaraceno: Un Borgo tra Natura e Tradizione

Castelsaraceno è un affascinante borgo medievale incastonato tra le montagne della Basilicata, celebre per la sua posizione strategica tra due importanti aree protette italiane. Da un lato si estende il Parco Nazionale del Pollino, la più vasta area protetta d’Italia, e dall’altro il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Questi territori sono caratterizzati da una notevole biodiversità e da paesaggi ancora incontaminati, che negli ultimi anni hanno attratto un numero crescente di visitatori appassionati di escursionismo e sport all’aria aperta.

Il ponte tibetano si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione che abbraccia l'intero territorio di Castelsaraceno, mirando a promuovere le sue peculiarità storiche e naturalistiche. Il centro storico conserva intatta la struttura tipica dei paesi di montagna, con vicoli stretti e case in pietra, mentre nelle immediate vicinanze si snodano numerosi sentieri per esplorare la natura circostante. Il borgo è divenuto un punto di riferimento non solo per il turismo esperienziale, ma anche per iniziative dedicate al recupero delle tradizioni e della cultura locale.