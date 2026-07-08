Nel cuore della Basilicata, il borgo di Castelsaraceno ha inaugurato una camminata acrobatica tra due montagne, offrendo uno dei ponti tibetani più lunghi al mondo. Questa struttura, lunga 586 metri e sospesa a 80 metri d'altezza, collega il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano. Il tragitto, percorribile in sicurezza con imbracatura, offre viste panoramiche su boschi e vallate, permettendo di "camminare sospesi tra cielo e terra". L'iniziativa valorizza il patrimonio naturalistico e il turismo attivo, con la struttura integrata nel paesaggio.

Ponte Tibetano: Attrazione Turistica

A pochi chilometri dal centro, il ponte tibetano è un polo turistico che attira migliaia di visitatori. La camminata sospesa è svolta in gruppi con personale specializzato, spesso abbinata a itinerari escursionistici nei boschi della Valle del Mercure e del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano. Gli accessi regolamentati garantiscono sicurezza e rispetto ambientale. La zona offre trekking, visite culturali e degustazioni di prodotti tipici.

Castelsaraceno: Storia, Natura e Sviluppo Sostenibile

Castelsaraceno, antico borgo lucano in provincia di Potenza, si trova tra il Parco Nazionale del Pollino e l'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese. Vanta un centro storico con scorci panoramici, la Chiesa di Santa Maria Maddalena e il Museo della Pastorizia.

Il borgo ha puntato sul turismo sostenibile, con attività di escursionismo, mountain bike e tradizioni locali. Il ponte tibetano si inserisce in un progetto di rilancio territoriale, che include iniziative culturali, eventi enogastronomici e collaborazioni con i parchi nazionali. Questi investimenti hanno contribuito ad accrescere la notorietà del borgo, rendendolo meta ideale per un'esperienza autentica immersa nella natura e nella cultura lucana.