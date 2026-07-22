Il Teatro Lirico di Cagliari continua la sua rassegna estiva Rotte Sonore Summer 2026 con un evento di spicco: la celebre opera 'Cavalleria rusticana' di Pietro Mascagni, proposta in un'originale e suggestiva lettura scenica. L'appuntamento è fissato per venerdì 24 e sabato 25 luglio, con inizio alle ore 20:30, presso il Teatro del Mare, allestito al Parco Nervi a Su Siccu. Questa rappresentazione si inserisce nel più ampio cartellone di Rotte Sonore, un progetto itinerante che non solo arricchisce le serate cagliaritane ma si estende a diverse località dell'isola, trasformando piazze, monumenti e scorci mozzafiato della Sardegna in palcoscenici a cielo aperto.

La messa in scena: tradizione e innovazione

La particolare messa in scena di 'Cavalleria rusticana', curata da Luca Baracchini, è stata concepita per adattarsi a tre distinti spazi all'aperto: San Giovanni di Sinis, Carbonia e, appunto, Cagliari. Un sapiente uso di elementi di scena e costumi del Teatro Lirico di Cagliari contribuisce a definire l'ambientazione. Gli interpreti, infatti, indossano abiti del secondo dopoguerra, una scelta che intende sottolineare il contesto popolare in cui si sviluppa la vicenda narrata. Gli elementi scenici, seppur ridotti all'essenziale, sono carichi di forte simbolismo: una panchina, punto d'incontro e di scontro tra i protagonisti, e un inginocchiatoio con candele, richiamo esplicito a una dimensione spirituale e di profonda riflessione.

L'Orchestra e il Coro del Teatro Lirico sono diretti dal maestro Matteo Beltrami, un direttore e violinista ligure che torna a Cagliari dopo aver diretto a porte chiuse il Requiem di Cherubini nell'aprile 2021, durante la pandemia. Questa occasione segna il suo effettivo debutto con il pubblico cagliaritano. Il maestro del coro è Riccardo Pinna. Il cast vocale annovera nomi di spicco: Rachele Stanisci nel ruolo di Santuzza, Elena Schirru come Lola, Marco Berti che interpreta Turiddu, Angelo Veccia nei panni di Alfio e Cristina Melis in quelli di Lucia. Lo spettacolo ha una durata complessiva di circa un'ora e quindici minuti e non prevede alcun intervallo, garantendo un'esperienza intensa e continuativa.

Rotte Sonore Summer 2026: musica e territorio

Il cartellone Rotte Sonore Summer 2026 rappresenta l'impegno del Teatro Lirico di Cagliari nel portare la grande musica oltre le mura del teatro tradizionale. Questo progetto itinerante, che si svolge dal 7 luglio all'8 agosto 2026, mira a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della Sardegna, offrendo spettacoli che spaziano dalla lirica alla musica per il cinema fino al crossover. L'Orchestra e il Coro del Lirico sono i protagonisti di questa iniziativa, affiancati da ospiti di prestigio internazionale. Tutte le rappresentazioni al Teatro del Mare (Calata della Fiera, Su Siccu) sono pensate per essere accessibili a un vasto pubblico.

È prevista una riduzione del 50% sul costo dei biglietti per le persone con disabilità e con invalidità al 100%, estesa anche ai loro eventuali accompagnatori. Per la lettura scenica di 'Cavalleria rusticana', i prezzi dei biglietti sono differenziati: 30 euro per il primo settore, 25 euro per il secondo settore e 20 euro per il terzo settore.

'Cavalleria rusticana': il manifesto del Verismo musicale

Tratta dall'omonima e celebre novella di Giovanni Verga, 'Cavalleria rusticana' è universalmente riconosciuta come il manifesto del Verismo musicale. Quest'opera, che valse a Pietro Mascagni il primo premio di un concorso bandito dall'editore Sonzogno nel 1889, si distingue per la sua capacità di rappresentare con cruda verità storica e passionalità accesa un ambiente popolare.

L'espressività è portata all'eccesso, rendendo l'opera un capolavoro intramontabile del repertorio operistico. L'ultima volta che 'Cavalleria rusticana' era stata rappresentata a Cagliari risaliva al 2020, al Parco della Musica. Questa nuova produzione, inserita nel contesto di Rotte Sonore, non solo celebra la ricchezza della tradizione operistica ma dimostra anche la sua capacità di adattarsi e raggiungere pubblici diversi in spazi non convenzionali.