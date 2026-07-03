Il 4 luglio, la cantante e compositrice Cécile McLorin Salvant sarà in concerto al Parco di Casa del Jazz a Roma, per la rassegna Summertime della Fondazione Musica per Roma. L'evento inizia alle ore 21 a Villa Osio (Viale di Porta Ardeatina 55). Voce tra le più riconoscibili del jazz internazionale, Salvant unisce tecnica raffinata e profonda interpretazione. Presenterà il suo album 'Oh Snap' (19 settembre 2025), con dodici brani personali e una cover di "Brick House" dei Commodores (1977). Sul palco, Salvant sarà con Sullivan Fortner (pianoforte e tastiere), Yasushi Nakamura (contrabbasso) e Kyle Poole (batteria).

Biglietto unico: 35 euro, acquistabile su Ticketone.it o al botteghino, aperto la sera dell'evento dalle ore 19.

Cécile McLorin Salvant: arte e influenze

Salvant eccelle nel raccontare storie con la musica. Jessye Norman la definì "voce unica, intelligente e musicale". Il suo repertorio fonde vaudeville, blues, teatro, jazz, musica barocca e folklorica, riscoprendo canzoni dimenticate, ricche di storie e ironia. Unisce tradizione e innovazione.

L'album 'Oh Snap' è sperimentale. I brani, composti e registrati a casa con strumenti ed effetti digitali, riflettono spontaneità e gioia. Il disco spazia tra atmosfere intime, ritmi samba, folk e richiami agli anni Novanta, con influenze dalla classica al grunge.

La Casa del Jazz: polo culturale romano

La Casa del Jazz, nel Parco di Villa Osio, è un polo culturale chiave per Roma e la musica nazionale, gestito dalla Fondazione Musica per Roma. Ospita artisti internazionali a Summertime, esplorando i linguaggi del jazz. La sua offerta di qualità rende Roma un riferimento per il jazz. La presenza di Cécile McLorin Salvant a Summertime sottolinea questa linea artistica, unendo sperimentazione e tradizione. Biglietti disponibili online o al botteghino.