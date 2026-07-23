A due mesi dall'avvio della tredicesima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, è stata tracciata una prima panoramica dell'iniziativa. Sono state raccolte oltre 350mila preferenze, un dato che evidenzia il forte coinvolgimento di cittadini, associazioni, scuole, comuni e comitati locali nella tutela del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Questo patrimonio è spesso descritto come straordinario e quasi inesplorato, sebbene a torto ritenuto 'minore'.

La classifica provvisoria vede al primo posto il complesso carsico delle Lame di Puglia.

Seguono le Grotte rupestri di Verzino nel Crotonese e il Convento di Renacavata presso Camerino, storica prima sede dell’Ordine dei Cappuccini. Entrambi questi siti si collocano nella top ten, che include anche Villa San Leonardo al Palco di Prato, il Santuario delle Sette Chiese di Monselice, Cascina Monluè a Milano, il Ponte San Michele di Paderno d’Adda, il Convento di San Domenico di Taggia, la Chiesa di San Giovanni di Portogruaro e l’Abbazia benedettina dei Santi Nicola e Paolo a Rodengo Saiano.

L’iniziativa, sostenuta da Intesa Sanpaolo e patrocinata dal Ministero della Cultura, rappresenta non solo uno strumento di partecipazione civica, ma anche un motore per la valorizzazione del patrimonio diffuso.

I luoghi che otterranno almeno tremila voti potranno accedere a un bando per interventi di recupero, restauro o valorizzazione. Ai primi tre classificati saranno poi assegnati contributi di 70.000, 60.000 e 50.000 euro rispettivamente, previa presentazione di un progetto specifico. Le votazioni sono aperte fino al 15 dicembre 2026 e possono essere espresse online sul sito dedicato o tramite moduli cartacei.

Contesto e numeri dell'edizione attuale

Il censimento “I Luoghi del Cuore” è alla sua tredicesima edizione, inaugurata ufficialmente il 12 maggio 2026 a Milano. All'evento hanno partecipato Marco Magnifico, presidente del FAI, e Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo. L'iniziativa, che si concluderà il 15 dicembre, mira a incoraggiare cittadini e comunità a segnalare e votare i luoghi più significativi del patrimonio culturale e ambientale italiano.

Dal 2003, anno della prima edizione, l'iniziativa ha totalizzato oltre 13,5 milioni di voti per più di 41mila luoghi, distribuiti in oltre 6.500 Comuni. Per l'edizione 2026, è stato stanziato un importo complessivo di 600.000 euro destinato a interventi di recupero e valorizzazione, con i contributi specifici già menzionati per i primi tre classificati.

L'impatto storico de “I Luoghi del Cuore”

Il censimento, avviato nel 2003 dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, è concepito come un progetto biennale aperto a tutti i cittadini, con l'obiettivo di segnalare e preservare luoghi di particolare importanza. In vent'anni, ha permesso di raccogliere oltre undici milioni di voti, censire più di 40mila luoghi e supportare 163 progetti di valorizzazione in tutte le venti regioni italiane.

Questa iniziativa si basa su una vasta mobilitazione civile e territoriale. Solo nell'edizione 2024, sono state registrate oltre 2,3 milioni di segnalazioni. I luoghi votati fino al 2022 superano gli undici milioni, distribuiti in oltre 39mila siti. Gli interventi promossi, finanziati congiuntamente da FAI e Intesa Sanpaolo, offrono una risposta tangibile alla tutela del patrimonio diffuso, che include spesso beni meno conosciuti ma intrinsecamente legati all'identità locale.

L'edizione 2026 conferma la duplice natura dell'iniziativa: essa funge da strumento di democrazia partecipativa e, contemporaneamente, attiva circuiti virtuosi di restauro, rispetto dei beni e rafforzamento del senso di appartenenza delle comunità ai propri territori.