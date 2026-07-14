L'Università di Palermo ha confermato il suo posizionamento, mantenendo il settimo posto nella classifica Censis 2026 dei grandi atenei statali italiani. Il risultato, dal report annuale del Censis, conferma l'ateneo siciliano tra le prime dieci istituzioni universitarie del Paese, nella categoria dei grandi atenei (20.000-40.000 iscritti).

La valutazione Censis si basa su indicatori quali servizi, borse di studio, strutture, comunicazione e occupabilità dei laureati. L'Università di Palermo ha ottenuto un punteggio complessivo di 82,3 punti. Questo valore, pur in lieve calo rispetto all'anno precedente, ha permesso all'ateneo di conservare la posizione.

Il rettore Massimo Midiri ha espresso soddisfazione, sottolineando che “si tratta di una conferma importante che premia il lavoro svolto dall’intera comunità accademica”.

I Criteri di Valutazione Censis

Il Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) elabora annualmente una graduatoria delle università italiane, suddivise per dimensione. I grandi atenei, tra cui l'Università di Palermo, sono valutati su parametri che includono la qualità dei servizi offerti agli studenti, la disponibilità di borse di studio, l'efficienza delle strutture didattiche e di ricerca, la trasparenza e l'efficacia della comunicazione istituzionale, e la capacità di favorire l'inserimento professionale dei laureati. Il mantenimento del settimo posto con 82,3 punti conferma la stabilità qualitativa dell'ateneo.

L'Università di Palermo: Un Polo Accademico Rilevante

L'Università degli Studi di Palermo è una delle principali istituzioni accademiche della Sicilia e del Mezzogiorno. Fondata nel 1806, offre un'ampia gamma di corsi di laurea, master e dottorati in numerose discipline. L'ateneo conta oltre 40.000 studenti iscritti e dispone di numerose strutture didattiche e di ricerca distribuite sul territorio. L'università promuove ricerca, formazione e innovazione, collaborando con enti pubblici e privati a livello nazionale e internazionale, per lo sviluppo del territorio.