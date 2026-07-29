Centinaia di ballerini da sette regioni italiane – Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Puglia e Abruzzo – hanno animato la seconda edizione del 'Pichuco Festival', un sentito omaggio al celebre Aníbal Troilo. L'evento si è tenuto lo scorso fine settimana nel suggestivo centro storico di Archi, in provincia di Chieti. Organizzato dall’associazione Pichuco and Friends con il patrocinio del Cram, del Comune di Archi e l’alto patrocinio della Regione Abruzzo, il festival ha beneficiato della direzione artistica del maestro Simone Marini.

Il festival ha proposto un ricco programma che ha spaziato tra musica, danza, incontri culturali, arte e spettacoli, tutti dedicati alla memoria di Aníbal Troilo.

Il celebre bandoneonista argentino, le cui radici familiari affondano proprio nel territorio abruzzese, è stato il fulcro dell'iniziativa. L'edizione 2026 ha visto la partecipazione di ospiti di fama, tra cui Francisco Torné, nipote del musicista e membro dell’Academia Nacional del Tango, il giornalista e scrittore Goffredo Palmerini e l’orchestra Lo que vendrá. Particolarmente applauditi sono stati i maestri Miguel Ángel Zotto e Daiana Guspero, protagonisti di emozionanti esibizioni e incontri con il pubblico.

Il programma e gli appuntamenti

Tra gli eventi in calendario, si sono distinti lo spettacolo dei Folk in Movimento e la presentazione del romanzo 'I cinque angoli - Aníbal Troilo, storie di tango' di Andreina Di Girolamo.

Numerosi spazi sono stati inoltre dedicati all’arte, offrendo momenti di confronto e arricchimento culturale. Il sindaco di Archi, Nicola De Laurentis, ha espresso il suo entusiasmo, sottolineando come il successo del festival rappresenti un motivo di grande orgoglio per l'intera comunità.

Guardando al futuro, Leonardo Porreca, presidente dell’associazione Pichuco and Friends, ha già annunciato le date della terza edizione del festival, fissate per il 24 e 25 luglio 2027. Porreca ha commentato l'esperienza, definendola ricca di momenti indimenticabili e ha voluto ringraziare, a nome dell'associazione, tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della seconda edizione: i volontari, gli sponsor, gli ospiti e i numerosi tangheri giunti da ogni parte d'Italia.

L'impegno dell'associazione Pichuco and Friends

L’associazione Pichuco and Friends, ideatrice e promotrice del festival, è nata con la missione di valorizzare la cultura del tango e la figura di Aníbal Troilo. Questo obiettivo viene perseguito attraverso l'organizzazione di eventi, iniziative culturali e attività di promozione artistica. L'associazione collabora attivamente con enti locali e regionali, dedicandosi a diffondere la conoscenza del tango argentino e a rafforzare il legame storico tra la comunità di Archi e le radici della famiglia Troilo.

Il Pichuco Festival si afferma così come un appuntamento di riferimento per tutti gli appassionati di tango in Italia. La sua capacità di attrarre partecipanti da numerose regioni e di proporre un programma articolato, che spazia tra spettacoli coinvolgenti, incontri culturali e momenti di socialità, ne sottolinea il successo. La presenza costante di ospiti internazionali e di artisti di rilievo testimonia la crescente importanza e il prestigio di questa iniziativa nel panorama culturale abruzzese.