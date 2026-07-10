Dal 15 al 19 luglio 2026, Certaldo, in provincia di Firenze, ospita la 38esima edizione di Mercantia, il festival internazionale del quarto teatro. L'evento, nel borgo medievale, prevede oltre cinquanta spettacoli con artisti da otto Paesi, con quattro prime nazionali. Il tema è "Un'incessante sinfonia", fulcro delle performance serali.

Programma e Protagonisti

Per cinque sere, piazze, vicoli, giardini e cortili di Certaldo si trasformano in palcoscenici per spettacoli di teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific.

Tra gli artisti internazionali figurano Wu Haw‑Jong (interprete del diabolo tra i maggiori esponenti mondiali) e gli acrobati di Mosaico Errante dal Kenya. Il festival offre anche teatro di figura spagnolo, musica venezuelana e danza orientale dalle Filippine.

Questa edizione propone quattro prime nazionali. La Compagnia dei Folli con 'La danza del ventre e della foglia', produzione che intreccia teatro aereo, danza, musica e immagini. 'E adesso il mare...' di Massimo Salvianti fonde divulgazione scientifica, narrazione e teatro, esplorando mare e legame uomo-acqua. 'Il fiore più grande' di Benedetta Giuntini è uno spettacolo poetico che, tramite il teatro di figura, richiama valori di San Francesco.

Completa il quadro 'Quando realtà e sogno fanno l’amore' della compagnia del Drago nero, nuova creazione che fonde teatro, immaginazione e suggestione.

Novità e Attività Collaterali

Tra le novità della 38esima edizione include la moda come linguaggio performativo, grazie al progetto 'Io non conosco il silenzio' di Elena Murratzu. Debutta 'La Mercantia dei Bambini', con spettacoli, animazioni, giochi e attività per famiglie. Il festival prevede inoltre artigiani dal vivo, installazioni, mostre d'arte e degustazioni locali, offrendo un'esperienza culturale e gastronomica a Certaldo.