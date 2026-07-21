La Certosa di San Lorenzo di Padula si prepara ad ospitare la seconda edizione del Certosa Village, una rassegna culturale che, dal 28 luglio al 5 agosto, animerà il monumentale complesso. L'iniziativa propone un ricco programma di spettacoli, musica, teatro e attività dedicate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio storico del Vallo di Diano. La presentazione, avvenuta nella suggestiva sala del Refettorio, ha confermato l'importanza dell'evento per la promozione culturale e turistica.

Alla conferenza stampa hanno partecipato la vicesindaca di Padula, Caterina Di Bianco, gli ideatori del progetto Tony Anania, Luca Paladino e Gianluca Vegliante, il direttore generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico, e la direttrice artistica, Stefania Capobianco.

Il Certosa Village è stato concepito per trasformare la Certosa di San Lorenzo in un polo culturale sempre più aperto, capace di coniugare grandi eventi e la promozione del patrimonio locale. La prima edizione ha già riscosso notevole successo, registrando oltre ventimila presenze complessive.

Programma e protagonisti della rassegna

Il cartellone di quest'anno offre una vasta gamma di proposte, dalla danza al teatro, dalla musica d'autore agli spettacoli per famiglie. L'apertura, il 28 luglio, sarà con il Romeo e Juliet Project, una produzione di teatro-danza ispirata a Lindsay Kemp. Il 29 luglio spazio al pubblico delle famiglie con il Carolina Summer Party di Carolina Benvenga. Il 30 luglio, Fiorella Mannoia sarà protagonista con "Fiorella canta Fabrizio e Ivano - Anime Salve".

Il 31 luglio è previsto "Senza Fine", concerto a lume di candela dei Nero Avorio - JBC Band, dedicato a Ornella Vanoni. Il 3 agosto arriverà Vincenzo Salemme con "Lo spettacolo della mia vita", mentre il 5 agosto il gran finale sarà affidato a Massimo Ranieri con "Tutti i sogni ancora in volo. E continuano a volare".

Valorizzazione del territorio e ruolo della Certosa di San Lorenzo

Accanto agli appuntamenti serali, il Certosa Village proporrà attività diffuse negli spazi della Certosa, con iniziative per le famiglie, laboratori, artigianato, percorsi enogastronomici e momenti di intrattenimento. Durante la presentazione è stato evidenziato il valore della vetrina nazionale offerta dalla presenza della Certosa di San Lorenzo nella seconda stagione del programma televisivo di LA7 “Signori si parte - Treni storici in giro per l’Italia”.

Questa opportunità mediatica è cruciale per la promozione del monumento e dell'intero Vallo di Diano.

La Certosa di San Lorenzo di Padula, il più esteso complesso certosino d'Italia e tra i più significativi d'Europa, si conferma, grazie al Certosa Village, un progetto che mette in relazione cultura, turismo e sviluppo locale. L'iniziativa valorizza uno dei complessi monumentali più importanti del Mezzogiorno, offrendo al pubblico un'esperienza di alto profilo in un sito emblematico della cultura italiana.