Cervia celebra Grazia Deledda, Nobel per la letteratura nel 1926 e cittadina onoraria dal 1927, con un evento speciale per il centenario del riconoscimento. Giovedì 2 luglio alle 21.30, all’Arena dello Stadio dei Pini di Cervia-Milano Marittima, il “Trebbo in musica” del Ravenna Festival presenta “Nel grande aperto”. La serata vede protagonisti la tromba di Paolo Fresu e i versi di Mariangela Gualtieri, in un tributo alla scrittrice sarda che trascorse numerose estati a Cervia. Organizzato con l’Associazione “Grazia Deledda, una Nobel a Cervia”, l’evento si aprirà con l’intervento di Marcello Fois, autore di “Quasi Grazia”, sulla figura della Nobel.

Gualtieri, poetessa cesenate, interpreterà brani della produzione deleddiana, dialogando musicalmente con Fresu, con cui condivide le radici nell’immaginario sardo, elemento centrale nell’opera della scrittrice.

Poesia, musica e natura: un ponte tra Sardegna e Romagna

Mariangela Gualtieri ha spiegato l’approccio alla serata, evidenziando la “felicità di improvvisazione meravigliosa” di Fresu e la sua intenzione di recitare testi “in dialogo col paesaggio sonoro”. La sua selezione si concentra su due filoni: “versi che cantano elementi naturali e paesaggistici, sia sardi che romagnoli” e “versi d’amore abbinati ad alcune figure femminili dei romanzi”, come dedica a Deledda e alle donne innamorate che popolano le sue opere.

Questa intesa tra musica e poesia intende evocare gli elementi naturali che hanno plasmato la geografia interiore della scrittrice, creando un ponte tra la Sardegna natale e la Romagna d’adozione estiva.

L'Anno Deleddiano: un vasto programma di celebrazioni

L’omaggio del “Trebbo in musica” si inserisce nel più ampio calendario di iniziative dell’“Anno Deleddiano”, promosso dall’Associazione “Grazia Deledda, una Nobel a Cervia” per celebrare il centenario del Nobel. Cervia, che ospitò la scrittrice per oltre quindici anni, ha predisposto un ricco programma. Le celebrazioni sono state inaugurate a Nuoro, città natale di Deledda, alla presenza del presidente della Repubblica, con interventi di esperti e studiosi volti ad attualizzare il messaggio letterario dell’autrice.

Il calendario cervese propone un’ampia offerta culturale: proiezioni cinematografiche, dibattiti, laboratori, itinerari letterari, serate musicali e performance teatrali. Tra gli appuntamenti principali figurano il festival a Villa Caravella, presentazioni di opere, la proiezione del film “Cenere” con musica dal vivo, e mostre fotografiche. Le celebrazioni culmineranno a dicembre con la proiezione del film “Quasi Grazia” e una serata finale al Teatro Comunale, con un “processo” simbolico sull’eredità del Nobel e la partecipazione del pubblico.

Marisa Ostolani, presidente dell’Associazione “Grazia Deledda, una Nobel a Cervia”, ha sottolineato il ruolo di Cervia nella letteratura mondiale, invitando la città a riflettere su come custodire e valorizzare l’importante eredità culturale della scrittrice. Le celebrazioni mirano a rendere permanente la memoria di Deledda nella vita culturale cervese, diffondendo la conoscenza della sua opera e del suo dialogo tra mondi.