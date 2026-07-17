Non una montagna da cartolina, ma una montagna "vera", vissuta ogni giorno come luogo di vita e di comunità. È questo il racconto che il Cervino CineMountain vuole privilegiare nell'anno internazionale dei pascoli e dei pastori proclamato dalle Nazioni Unite.

L'evento, membro dell'International Alliance for Mountain Film (IAMF), si è affermato come uno dei principali festival internazionali dedicati alla montagna.

Il programma della ventinovesima edizione

La ventinovesima edizione si svolgerà dal 25 luglio al 1° agosto e proporrà 41 film in concorso provenienti da tutto il mondo, con 14 anteprime italiane, 3 anteprime mondiali e 6 film fuori concorso.

Il programma prevede complessivamente 70 proiezioni, con spazi dedicati anche ai film di animazione attraverso la sezione CVA Mountain Kids e alla realtà virtuale con il progetto Expanded Mountains.

L'apertura è prevista sabato 25 luglio con "Agata Christian - Delitto sulle nevi", una commedia gialla ambientata tra le montagne della Valle d'Aosta, presentata dal produttore Mattia Guerra e dall'attore "Lillo" Petrolo.

Tra gli appuntamenti principali del festival, diretto da Luisa Montrosset e Luca Bich, ci sarà l'omaggio a Hayao Miyazaki con la proiezione speciale all'aperto di "Laputa - Il Castello nel Cielo", in programma giovedì 30 luglio. Al regista giapponese sarà dedicata anche una parte della serata finale del 1° agosto.

Gli ospiti e i temi della rassegna

Tra i protagonisti degli appuntamenti collaterali attesi a Valtournenche ci sono Lorenzo Barone, Hervé Barmasse, Franco Faggiani, Matteo Della Bordella, Federica Mingolla e Andrea Greci.

"Il Cervino CineMountain è un luogo in cui il cinema incontra la montagna e la montagna incontra il mondo", ha spiegato Luisa Montrosset durante la conferenza stampa di presentazione.

La selezione delle pellicole in concorso, curata da Gian Luca Rossi e Jacques Martinet, si concentra su tre temi principali: la pastorizia, la trasformazione della montagna al di là del cambiamento climatico e le tematiche ambientali.

Un festival per promuovere il territorio

L'evento gode del sostegno di diverse istituzioni, tra cui il Consiglio Valle, l'assessorato regionale al turismo e il Comune di Valtournenche.

Per Stefano Aggravi, presidente dell'assemblea regionale, il festival è un "patrimonio culturale" a cui va riconosciuto un "valore nella promozione del territorio, nella diffusione di una cultura di montagna capace di dialogare con le nuove generazioni".

L'assessore al turismo Giulio Grosjacques ha ricordato la presenza in Valle d'Aosta di quattro festival, segno di "una particolare vivacità culturale".

"Il turismo in Valle d'Aosta cresce di stagione in stagione - ha aggiunto Grosjacques - cresce anche perché si amplia l'offerta e il Cervino CineMountain è uno dei pezzi forti che vengono sempre di più apprezzati".

Secondo Chantal Vuillermoz, assessora al turismo di Valtournenche, il festival "rappresenta la massima espressione di come vogliamo raccontare la montagna, non solo come teatro di imprese sportive ma anche come spazio di riflessione, cultura, vita e soprattutto rispetto".