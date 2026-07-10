La 29ª edizione del Cervino CineMountain film festival si appresta ad animare le suggestive località di Breuil‑Cervinia e Valtournenche. Dal 25 luglio al primo agosto, la rassegna cinematografica presenterà un ricco programma che vedrà ben 41 film in concorso, pronti a catturare l'attenzione del pubblico e della critica.

Il calendario degli eventi si preannuncia particolarmente denso, con un totale di oltre cinquanta proiezioni complessive. Tra queste spiccano 14 anteprime italiane e ben 3 anteprime mondiali, che offriranno uno sguardo esclusivo sulle nuove produzioni del settore.

A completare l'offerta, sei proiezioni fuori concorso e un'intera sezione dedicata ai più piccoli, il Cervino CineMountain Kids, pensata per avvicinare anche le nuove generazioni al mondo del cinema e della montagna. Questo vasto programma conferma come il cinema di montagna abbia ormai superato i confini di un genere specifico, evolvendosi in uno degli strumenti più efficaci per osservare e interpretare il presente.

Il cuore tematico della selezione

La selezione ufficiale del festival si distingue per la sua ampiezza geografica e stilistica, includendo opere provenienti da Europa, Asia, Africa e Americhe. Un vero e proprio mosaico cinematografico che spazia attraverso diverse forme espressive: dal documentario alla finzione, dall'animazione ai linguaggi ibridi.

Il filo rosso che unisce tutte le opere in concorso è una domanda profonda e sempre più attuale: "come si abita oggi il mondo?". Il festival propone una visione della montagna non più come un semplice rifugio o un luogo isolato dalla contemporaneità, bensì come uno degli spazi privilegiati in cui le grandi trasformazioni del nostro tempo si manifestano con maggiore evidenza. Qui, infatti, il cambiamento climatico lascia i suoi segni in modo precoce, il rapporto tra le comunità e il territorio viene costantemente ridefinito, e la convivenza tra tradizione e innovazione si articola in un equilibrio sempre più fragile e complesso.

Storia e prestigio del Cervino CineMountain

Il Cervino CineMountain si conferma un appuntamento annuale di riferimento per il cinema di montagna e avventura, tenendosi ogni luglio nelle affascinanti cornici di Valtournenche e Breuil‑Cervinia.

La sua rilevanza è sottolineata dall'appartenenza all'International Alliance for Mountain Film, un'organizzazione che raggruppa i più importanti festival del settore a livello globale. Tra i riconoscimenti più prestigiosi assegnati dalla rassegna vi è il Grand Prix des Festivals – Conseil de la Vallée d’Aoste, un premio che è ampiamente riconosciuto come l'"Oscar dei film di montagna", testimonianza dell'eccellenza e dell'impatto culturale del festival.

La storia del festival affonda le radici nel 1998, anno in cui nacque come Premio ALP/Cervino – Rassegna internazionale del cinema di montagna e avventura. Nel corso degli anni, la manifestazione ha consolidato la sua identità e la sua portata internazionale, tanto che a partire dal 2007 ha ufficialmente adottato la denominazione attuale: Cervino CineMountain – International Filmfestival. L'organizzazione dell'evento è curata con dedizione dall'Associazione Culturale Strade del Cinema, che ogni anno lavora per offrire un'esperienza cinematografica di alto livello.