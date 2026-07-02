Chanel ha annunciato il 2 luglio 2026 l’acquisizione della storica camiceria parigina Charvet, fondata nel 1838. Rinomata per le sue camicie su misura e accessori di alta qualità, Charvet ha annoverato tra i clienti figure illustri come Charles Baudelaire, Marcel Proust, Winston Churchill, Jean Cocteau, Boy Capel (legato a Gabrielle Chanel) e la stessa Coco Chanel. L’operazione mira a supportare, nel lungo termine, la trasmissione di un savoir-faire e la continuità di un’iconica maison francese, rispettando la sua indipendenza creativa.

Bruno Pavlovsky, presidente delle attività Moda di Chanel e Chanel Sas, ha sottolineato il valore simbolico di questa unione.

"Condividiamo lo stesso approccio al savoir-faire: standard rigorosi, rispetto e la convinzione che tali competenze fioriscano solo se radicate nella longevità", ha dichiarato Pavlovsky. Ha ribadito la responsabilità di Chanel nel "sostenere, preservare e perpetuare queste rare abilità artigianali, che incarnano eccezionale maestria e una parte essenziale del nostro patrimonio culturale", ricordando il legame storico attraverso Boy Capel, cliente abituale di Charvet.

L’idea di integrare Charvet è emersa dal dialogo creativo tra il direttore creativo di Chanel, Matthieu Blazy, e la maison parigina, in occasione della sua prima collezione Ready-to-Wear Primavera/Estate 2026. Questo incontro ha generato il desiderio di preservare e perpetuare tale savoir-faire in un quadro duraturo.

Jean-Claude Colban, amministratore delegato di Charvet, ha commentato: "Questo progetto rappresenta l’unione di due storiche aziende parigine che hanno scelto di unire le forze, accomunate dagli stessi standard e da un impegno condiviso per l’eccellenza. Il rapporto si è sviluppato naturalmente, radicato in valori comuni: la trasmissione del savoir-faire, il rispetto per l’artigianalità e la meticolosa attenzione alla qualità". Sua sorella Anne-Marie ed egli stesso sono entusiasti di questo nuovo capitolo, in linea con l’identità di Charvet.

L'eredità di Charvet e la visione di Chanel

Fondata nel 1838 in Place Vendôme, Charvet si è affermata come punto di riferimento per l’artigianato di alta gamma nella camiceria maschile e femminile.

Le sue creazioni su misura hanno contraddistinto una clientela internazionale e prestigiosa, includendo letterati, capi di stato e figure iconiche. La maison, oggi guidata da Jean-Claude e Anne-Marie Colban, ha sempre valorizzato la trasmissione di competenze artigianali rare e la cura dei dettagli, elementi che hanno favorito la sinergia con Chanel.

La collaborazione si è concretizzata durante lo sviluppo della collezione d’esordio di Matthieu Blazy per la primavera 2026, quando una camicia realizzata con Charvet è stata presentata nei negozi Chanel. Il successo del capo, venduto a 3.900 euro e rapidamente esaurito, ha confermato il valore dell’incontro tra le due maison, proseguito poi nella collezione Resort a Biarritz.

Questa unione rafforza la volontà comune di tutelare il patrimonio artigianale francese.

Strategia e risultati finanziari di Chanel

L’acquisizione si inserisce nella più ampia strategia di Chanel per la valorizzazione del savoir-faire, che include interventi mirati su atelier storici e manifatture specializzate. La posizione indipendente di Charvet sarà mantenuta, in linea con l’impegno di Chanel a rispettare la creatività della maison. Sul fronte finanziario, Chanel ha registrato nel 2025 una crescita dell’1,8% delle vendite, raggiungendo i 19,3 miliardi di dollari a valuta costante. Questo risultato è stato sostenuto da un buon andamento nella seconda metà dell’anno, confermato anche nei primi mesi del 2026.

Nonostante le speculazioni su una possibile linea maschile dedicata, la direzione di Chanel ha chiarito che non è prevista una collezione esclusiva per uomo. Il brand continuerà a proporre capi e accessori dal taglio maschile, ribadendo che gli uomini sono sempre stati parte della sua clientela. La sinergia con Charvet mira quindi alla conservazione di una tradizione artigianale e culturale, elemento distintivo dell’alta moda parigina a livello globale.