La provincia di Chieti assume un ruolo di primo piano nel lancio del progetto "Oltre le parole: emozioni in scena", un'iniziativa che unisce diversi partner istituzionali e associazioni del territorio. L'obiettivo primario è promuovere l'inclusione sociale attraverso il teatro, offrendo opportunità di espressione e partecipazione a persone con disabilità e a soggetti fragili.

Dettagli dell'iniziativa e i partner coinvolti

Presentato ufficialmente il 22 luglio 2026, il progetto prevede una serie di laboratori teatrali e attività culturali distribuiti in vari comuni della provincia di Chieti.

Tra i partner figurano enti locali, associazioni culturali e realtà del terzo settore, tutte con una consolidata esperienza nell'ambito dell'inclusione. Le attività sono specificamente pensate per coinvolgere attivamente i partecipanti nella creazione di spettacoli teatrali, favorendo così la crescita personale e la socializzazione in un ambiente stimolante.

Obiettivi strategici e impatto territoriale

"Oltre le parole: emozioni in scena" si inserisce in un contesto territoriale, quello della provincia di Chieti, già attento alle politiche sociali e culturali. L'iniziativa mira a valorizzare le capacità espressive di ogni individuo, puntando a superare le barriere comunicative e a garantire la partecipazione di persone spesso escluse dai circuiti tradizionali.

Il progetto si avvale della collaborazione di operatori specializzati e artisti, con l'intento di creare un ambiente profondamente inclusivo e accogliente.

Con questa iniziativa, la provincia di Chieti rafforza il proprio impegno nel campo dell'inclusione sociale, promuovendo modelli di intervento efficaci e replicabili anche in altri territori, estendendo il suo impatto positivo.