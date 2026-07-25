Si è conclusa con successo a Noci, nel suggestivo centro storico della provincia di Bari, la rassegna culturale "Chiostri e Inchiostri". L'evento, che ha saputo animare le piazze e i vicoli del borgo, ha registrato una notevole partecipazione di pubblico e la presenza di numerosi ospiti di rilievo, consolidando il suo ruolo nel panorama culturale locale. La manifestazione ha offerto un ricco calendario di appuntamenti, svolgendosi tra i caratteristici chiostri e le principali piazze, proponendo un'ampia varietà di incontri con autori, coinvolgenti reading letterari e suggestivi spettacoli dal vivo.

Un evento significativo per il borgo pugliese

La chiusura di questa edizione ha rappresentato un momento di grande significato per l'intera comunità nocese e per i numerosi visitatori che hanno affollato le vie del centro storico. Durante le giornate dedicate alla rassegna, sono stati organizzati molteplici appuntamenti culturali, arricchiti dalla presenza di stimati scrittori, talentuosi artisti e qualificati operatori culturali. Tutte le attività si sono svolte in diversi spazi del borgo, contribuendo in modo sostanziale a valorizzare il già pregevole patrimonio storico e architettonico di Noci, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto per l'arte e la cultura.

Programma variegato e ampia partecipazione

"Chiostri e Inchiostri" ha proposto un programma estremamente variegato e accattivante, capace di soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo. Tra le iniziative più apprezzate, si sono distinte le presentazioni di libri, i laboratori creativi dedicati ai bambini e gli energici spettacoli musicali. Questa iniziativa ha saputo coinvolgere attivamente sia la popolazione residente, desiderosa di partecipare alla vita culturale del proprio paese, sia i turisti, attratti dalla proposta e dalla bellezza del luogo. La rassegna ha così rafforzato la posizione di Noci come un dinamico polo culturale di riferimento nell'intero territorio pugliese. Gli organizzatori hanno espresso piena soddisfazione per l'eccellente riuscita dell'evento e per l'entusiastica partecipazione registrata in tutte le piazze del borgo, confermando l'importanza e il successo di "Chiostri e Inchiostri".