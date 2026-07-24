Il rapper e cantante R&B statunitense Chris Brown, 37 anni, si è dichiarato colpevole del reato di rissa (affray) presso la Southwark Crown Court di Londra. La vicenda riguarda un’aggressione avvenuta nel febbraio 2023 all’interno del night club Tape, situato nel quartiere di Mayfair. In quell’occasione, Brown aveva aggredito con una bottiglia di vetro il produttore musicale Abraham Diaw, causandogli lesioni che avevano reso necessario il ricovero in ospedale. Secondo alcune testimonianze, la vittima aveva perso i sensi dopo essere stata colpita anche con pugni e calci.

L’ammissione di colpevolezza ha portato alla cancellazione di accuse più gravi, tra cui lesioni, tentativo di causare danni gravi e possesso di arma impropria (una bottiglia), capi d’accusa che Brown aveva precedentemente negato.

Nello stesso procedimento giudiziario, anche Omololu Akinlolu, noto con lo pseudonimo di Hoody Baby, ha riconosciuto la propria responsabilità. Entrambi gli artisti erano stati arrestati nel 2025 a Manchester, durante una tournée europea di Brown. Successivamente, sono stati rilasciati su cauzione; quella di Brown era stata fissata a ben 5 milioni di sterline (circa 6,75 milioni di dollari). Questa somma aveva permesso al cantante di proseguire la sua attività concertistica, che includeva dieci tappe nel Regno Unito e ulteriori esibizioni in Europa e Nord America.

Il giudice Tony Baumgartner ha stabilito la data della sentenza per il 26 ottobre, quando sarà definita la pena. Per il reato di rissa, la pena massima prevista è di tre anni di reclusione.

Il caso giudiziario e i suoi sviluppi

L’episodio, risalente al febbraio 2023, si è verificato presso il Tape, un esclusivo locale notturno di Londra. Le indagini della polizia, supportate dalla visione dei filmati di sorveglianza, hanno permesso di accertare il coinvolgimento diretto di Brown e Akinlolu. Le accuse iniziali di lesioni gravi e utilizzo di una bottiglia come arma sono decadute dopo che gli imputati hanno riconosciuto il reato di rissa, che si configura come partecipazione ad atti violenti capaci di turbare gravemente l’ordine pubblico.

L’elevata cauzione di 5 milioni di sterline versata da Brown sottolinea la rilevanza mediatica e giudiziaria del caso, oltre a evidenziare il profilo internazionale del cantante.

L’arresto di Brown era avvenuto di notte in un hotel di lusso a Manchester, al termine di una delle tappe del suo tour britannico. La gravità delle conseguenze per la vittima, che aveva richiesto l’intervento ospedaliero, ha ulteriormente evidenziato la serietà dell’aggressione avvenuta nel locale della capitale.

Carriera e vicende giudiziarie di Chris Brown

Chris Brown ha raggiunto la notorietà nel 2005, ancora giovanissimo, affermandosi rapidamente nella scena R&B internazionale. Nel corso della sua carriera, ha vinto due Grammy Awards: il primo nel 2011 per il miglior album R&B “F.A.M.E.” e il secondo nel 2025 con “11:11 (Deluxe)”.

Da anni, l’artista alterna importanti successi discografici a numerose vicende giudiziarie, sia negli Stati Uniti che all’estero. L’artista, in passato legato sentimentalmente alla popstar Rihanna, aveva già affrontato vari procedimenti in patria, ma l’episodio londinese rappresenta uno dei casi più mediatici e rilevanti degli ultimi anni a suo carico.

La vicenda processuale in corso amplifica il dibattito pubblico sulle responsabilità degli artisti di fama nel rapporto con i fan e nel rispetto delle regole. La sentenza, attesa per il 26 ottobre, sarà un passaggio determinante sia per la carriera che per la vita personale del cantante.