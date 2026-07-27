L'attore Christian Madsen, classe 1990 e noto al pubblico per il film distopico Divergent, ha condiviso la sua ricca esperienza personale e professionale in occasione della nona edizione del Filming Italy Sardegna. Figlio di Michael Madsen, interprete celebre per ruoli iconici in pellicole come Le Iene e Kill Bill Vol. 2, Christian ha intrapreso la carriera attoriale all'età di dieci anni. Un percorso incoraggiato dalla nonna, la regista Elaine Madsen, che lo ha introdotto all'Actors Studio dopo averne notato il talento al liceo e averlo presentato al leggendario Martin Landau.

Nel corso del suo intervento, Madsen ha rivelato di aver compiuto un significativo viaggio in Italia nell'ottobre precedente, motivato dal desiderio di riscoprire le sue origini siciliane da parte materna. Durante questa esplorazione, ha fatto una scoperta sorprendente: il padre aveva acquistato una piccola proprietà a Fallo, in Abruzzo, circa un decennio prima. L'attore ha visitato questa suggestiva casetta in pietra e, insieme a un amico, ha iniziato a girare delle riprese che, nelle sue intenzioni, potrebbero evolvere da un corto a un vero e proprio film. Ha evidenziato con emozione come il padre assumesse una personalità diversa in quel luogo, dove la sua fama era sconosciuta ai più, e ha ricordato con affetto alcuni oggetti personali ancora presenti nella casa.

Il profondo legame con il cinema e le radici italiane

Christian Madsen ha espresso un profondo apprezzamento per il cinema italiano del passato, citando maestri come Federico Fellini e Michelangelo Antonioni, e attori del calibro di Marcello Mastroianni. "Spero di lavorare con qualcuno che abbia ancora voglia di fare quel tipo di cinema", ha dichiarato, manifestando il suo desiderio di contribuire a produzioni che richiamino quella tradizione. Riguardo all'influenza paterna sulla sua formazione artistica, ha ricordato un episodio significativo: da bambino, il padre gli mostrò La furia umana con James Cagney per illustrargli l'ampia gamma di emozioni che un essere umano può provare in seguito a esperienze traumatiche.

Madsen ha anche rievocato i suoi trascorsi sui set cinematografici: da bambino ha avuto l'opportunità di essere presente durante le riprese di Kill Bill e, in età più adulta, su quello di The Hateful Eight. Ha descritto il rapporto tra suo padre e il regista Quentin Tarantino come un legame stretto, definendo Tarantino un "amico di famiglia". Tra i suoi ricordi più cari, ha menzionato il periodo delle riprese di Kill Bill, un'epoca in cui suo padre viveva in una roulotte isolata, un'esperienza che ha definito "bellissima".

Ascoli Piceno e l'orgoglio delle origini

In una recente visita ad Ascoli Piceno, l'attore ha avuto modo di riabbracciare cari amici, tra cui il film-maker ascolano Andrea "Jacko" Giacomini, con cui ha coltivato un solido rapporto professionale oltreoceano.

Madsen ha ribadito il suo amore per l'Italia e il suo orgoglio per le sue origini siciliane. "I miei nonni erano siciliani e mio padre aveva comprato una casa in Abruzzo: sono orgoglioso delle mie origini", ha affermato, sottolineando il forte legame con il Paese.

Un'altra scoperta fatta durante il suo soggiorno in Italia è stata la musica di Vasco Rossi. L'attore ha rivelato che la canzone Vivere è diventata la sua preferita e ha raccontato di una sorprendente coincidenza: al suo ritorno a Los Angeles, ha avuto l'opportunità di conoscere l'artista rock italiano a un party privato, scoprendo una persona e un artista "incredibile".