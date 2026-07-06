Il gruppo Ciauru ha vinto la seconda edizione del Reply AI Music Contest, imponendosi con il brano “Mareddu”. La cerimonia finale si è svolta il 5 luglio 2026, confermando la centralità di questa iniziativa orientata all’esplorazione creativa delle potenzialità dell’intelligenza artificiale nella musica. La giuria ha scelto Ciauru per l’alta qualità della composizione e l’originalità nell'utilizzo delle tecnologie AI, citando la capacità di “coniugare elementi sonori tradizionali con soluzioni innovative”.

Il contest era rivolto a creativi, musicisti e sviluppatori che abbiano utilizzato tecniche di intelligenza artificiale per creare i loro brani.

Dopo una fase iniziale di selezione tra numerosi partecipanti internazionali, la finale si è svolta in una serata pubblica nell’auditorium Reply, con l’esibizione live dei progetti più innovativi. Il brano vincitore, “Mareddu”, ha convinto i giurati per la sua capacità di integrare sonorità ispirate al Mediterraneo con elaborazioni elaborate tramite sistemi generativi di intelligenza artificiale. Il premio comprende un contributo alla produzione discografica e la possibilità di partecipare a workshop organizzati dalla Reply.

Il Reply AI Music Contest: obiettivi e struttura

Il Reply AI Music Contest nasce come iniziativa di Reply, azienda attiva nel settore della consulenza e delle soluzioni digitali, per promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale nella composizione musicale.

La seconda edizione ha visto una partecipazione internazionale, sottolineando la crescente attenzione verso la fusione tra creatività umana e tecnologie AI. Il contest prevede una selezione iniziale dei brani, cui segue una fase di valutazione da parte di una giuria composta da esperti di settore, musicisti e ricercatori specializzati in tecnologie digitali applicate alla musica.

Gli obiettivi principali sono stimolare la ricerca e la sperimentazione, offrendo a talenti emergenti la possibilità di confrontarsi con un contesto internazionale. La giuria attribuisce grande importanza sia all’aspetto creativo sia a quello tecnologico, richiedendo agli artisti di dimostrare una padronanza degli strumenti AI e di coniugarli efficacemente con l’espressione artistica.

La finale si svolge tradizionalmente presso la sede Reply, diventata punto di riferimento per questa tipologia di eventi tecnologico-musicali.

Ciauru e il brano vincitore “Mareddu”

Ciauru si è distinto per un approccio che unisce influenze musicali legate ai territori del Mediterraneo con tecniche di generazione sonora sviluppate tramite AI. Il progetto è nato dall’incontro tra musicisti e sviluppatori che condividono interesse per l’innovazione digitale in ambito musicale. Il brano “Mareddu” trae ispirazione dal paesaggio sonoro delle coste mediterranee, manipolato attraverso algoritmi generativi per creare una composizione originale ed emozionale.

Sebbene la seconda edizione sia stata recentemente conclusa, il successo dei Ciauru testimonia il crescente interesse per una musica capace di rinnovarsi attraverso il dialogo tra storia, tradizione e innovazione tecnologica.

La partecipazione a workshop e il supporto di Reply permetteranno al gruppo di sviluppare ulteriormente la propria ricerca artistica su scala internazionale, affermandosi nel panorama della musica generata con AI.