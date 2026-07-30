Manuela Cacciamani, amministratore delegato di Cinecittà, ha presentato un bilancio dei primi due anni, evidenziando un ritorno all'utile con oltre un milione di euro. La gestione coniuga rigore finanziario e valorizzazione del capitale umano, con focus su welfare aziendale e crescita femminile.

Bilancio positivo e sviluppo strategico

Cinecittà ha chiuso il bilancio in utile. L'utile netto, superiore al milione di euro, è frutto di maggiori ricavi e costi ridotti. Una stagione economica favorevole ha permesso di riequilibrare i livelli interni e promuovere il ricambio generazionale.

Tra le azioni concrete, il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori e la modifica delle norme di accesso alle graduatorie per i parenti dei dipendenti.

Inclusione, giovani e competitività globale

La gestione ha posto forte accento sull'inclusione dei giovani e la parità di genere. Misure di welfare includono lo smart working per genitori. Per i talenti emergenti, è stata lanciata la call to action 'Short Attacks!' per giovani autori. Un approccio umanista e meritocratico è cruciale per crescita e valorizzazione delle competenze. Sul fronte internazionale, Cinecittà è competitiva grazie agli investimenti del PNRR e alla capacità di attrarre produzioni di rilievo.

Prospettive e celebrazioni future

Tra le prospettive, trattative in corso con registi internazionali (incluso Martin Scorsese) e l'ampliamento delle attività aperte al pubblico. Per i novant'anni di Cinecittà, sono previste iniziative speciali. L'obiettivo è sostenere i giovani talenti per traguardi importanti, rafforzando la presenza di Cinecittà nel panorama cinematografico globale.