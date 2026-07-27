Il Museo Interattivo del Cinema (MIC) di Milano lancia la rassegna estiva “Cinesaldi”, un'iniziativa pensata per offrire al pubblico l'opportunità di assistere a una selezione di proiezioni con biglietti al prezzo speciale di soli 3 euro. L'appuntamento è presso la sede del MIC, situata in viale Fulvio Testi 121, e la programmazione coinvolgerà una serie di film in calendario fino al 5 settembre. Questa promozione mira a rendere il cinema più accessibile durante la stagione estiva, incentivando la partecipazione culturale.

“Cinesaldi”: il cinema per tutti a 3 euro

La rassegna “Cinesaldi” propone una selezione di titoli a prezzo ridotto, con l'obiettivo primario di incentivare la partecipazione del pubblico alle attività cinematografiche durante i mesi più caldi. Offrendo un'occasione economicamente vantaggiosa, il MIC intende permettere a un'ampia platea di godersi il cinema, superando eventuali barriere di costo. Questa iniziativa si configura come un'opportunità per riscoprire il piacere della sala cinematografica, rendendo la cultura accessibile a tutti, dalle famiglie ai giovani, durante l'intera stagione estiva.

Il MIC: un polo culturale e didattico a Milano

Il Museo Interattivo del Cinema, ubicato a Milano in viale Fulvio Testi 121, è riconosciuto come un punto di riferimento per gli appassionati della settima arte e per chiunque desideri approfondirne la storia e le tecniche.

Oltre alle proiezioni, il museo arricchisce la sua offerta con mostre tematiche e attività didattiche rivolte a tutte le età. Con la rassegna “Cinesaldi”, il MIC consolida il suo impegno nel promuovere la cultura cinematografica, permettendo al pubblico di accedere a film selezionati a soli 3 euro. Questa strategia mira ad avvicinare un pubblico più vasto al mondo del cinema, favorendo la partecipazione e l'inclusione culturale durante il periodo estivo.