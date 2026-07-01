Il weekend cinematografico del 1º luglio 2026 si arricchisce di cinque titoli inediti, offrendo al pubblico una varietà di generi per sfidare la calura estiva. Le nuove proposte spaziano dall'animazione all'intenso dramma familiare, passando per riflessioni profonde sulla memoria e l'identità.

Animazione e Avventura: «Minions & Monsters»

Già disponibile, «MINIONS & MONSTERS» segna la settima apparizione delle celebri creature gialle nel franchise di Cattivissimo me e il secondo film della saga spin-off. Diretto da Pierre Coffin, questo capitolo vede i Minions affrontare Hollywood, perdere tutto e scatenare mostri, per poi unirsi in una folle e epica impresa volta a salvare il pianeta da un disastro da loro stessi provocato.

Il film combina humor, fantasia e azione spettacolare, rievocando la popolarità del franchise e il coinvolgimento costante del pubblico.

Drammi Intimi e Riflessivi: «Love Letters» e «Separazioni»

Tra le nuove uscite spicca «LOVE LETTERS» (Des preuves d’amour), un dramma francese del 2014 diretto da Alice Douard. La pellicola esplora le complesse tematiche della genitorialità nelle coppie gay, in particolare attraverso il racconto di Céline, una donna non portatrice biologica che cerca la propria legittimazione come madre "sotto lo sguardo degli amici, della madre e della legge". Presentato alla Semaine de la Critique al Festival di Cannes 2025, il film offre una storia universale sull'intimità emotiva e il ruolo genitoriale.

Segue «SEPARAZIONI», un intenso dramma italo-francese del 2025 diretto da Stefano Chiantini, con protagonisti Barbora Bobulova e Adriano Giannini. Uscito nelle sale italiane il 2 luglio 2026, il film è ambientato nell’entroterra abruzzese e narra l'implosione di una famiglia apparentemente perfetta dopo la tragica perdita della figlia in un incidente in montagna. La tragedia svela fragilità nascoste, segreti e tradimenti, mentre il bianco e nero della fotografia di Paolo Carnera sottolinea l'essenza lacerante del racconto, trasformando paesaggi e silenzi in metafore del dolore.

Esplorazioni Documentaristiche e Filosofiche: «Santi e Vampiri» e «After Life»

L'offerta si completa con il documentario «SANTI E VAMPIRI», diretto da Corrado Azzollini e Serena Porta.

In 60 minuti, il film esplora il confine tra sacro e immaginario, attraversando luoghi storico-religiosi italiani e confrontando le figure opposte del santo e del vampiro. Questa riflessione sul desiderio umano di immortalità è stata presentata in concorso al BIF&ST 2026 e sarà distribuita dal 2 luglio.

Infine, «AFTER LIFE – QUAL È IL TUO RICORDO PIÙ BELLO?» del maestro Kore-eda Hirokazu propone una meditazione delicata sul valore dei ricordi. Ambientato in un limbo poetico, il film mostra guide che aiutano le anime dei defunti a scegliere l’istante della vita da conservare nell’aldilà, evidenziando il potere dell’immaginazione e della memoria nel determinare l’identità di una vita.

In sintesi, la prima settimana di luglio offre un ventaglio di esperienze cinematografiche attentamente calibrate sulle diverse sensibilità del pubblico, dal divertimento puro con i Minions all'introspezione emotiva dei drammi, fino alla ricerca culturale e spirituale dei documentari e delle opere d'autore.