Il SalinaDocFest, festival internazionale del documentario narrativo, ha inaugurato la sua ventesima edizione sull'incantevole isola di Salina, nell'arcipelago delle Eolie. L'evento, che si svolge dall'8 al 13 luglio 2026, celebra un importante traguardo ventennale sotto il tema evocativo di "Odissee contemporanee". La manifestazione, fondata e diretta da Giovanna Taviani, si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama culturale italiano e internazionale.

La serata inaugurale ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e la presentazione dettagliata di un programma ricco e variegato.

Il festival ha scelto di dedicare questa edizione al concetto di "Odissee contemporanee" per stimolare una profonda riflessione sulle migrazioni, i viaggi e le complesse trasformazioni sociali che definiscono il nostro tempo. Il calendario include una selezione accurata di documentari italiani e internazionali, con un'attenzione particolare alle storie che narrano di spostamenti, frontiere e cambiamenti radicali.

La ventesima edizione tra migrazioni e nuove narrazioni

Il SalinaDocFest 2026 si distingue per la sua ferma volontà di affrontare tematiche cruciali legate alle migrazioni e alle innovative forme di narrazione documentaria. La direttrice Giovanna Taviani ha enfatizzato l'urgenza di "raccontare le odissee del nostro tempo attraverso il cinema del reale", sottolineando il potere del documentario di esplorare la realtà con autenticità.

Tra le significative novità di quest'anno, spicca la presenza di autori emergenti, voci fresche e promettenti del panorama cinematografico, e l'instaurazione di collaborazioni strategiche con realtà internazionali. Queste partnership sono specificamente orientate alla produzione di documentari che esplorano i temi dell'accoglienza e dell'inclusione, promuovendo una cultura di apertura e comprensione.

Durante la manifestazione, sono in programma anche numerosi incontri con registi di fama, scrittori e autorevoli studiosi, offrendo preziose opportunità di confronto e approfondimento. A questi si aggiungono laboratori pratici e masterclass specializzate, pensate per i giovani talenti e per chi desidera affinare le proprie competenze nel settore.

Il festival si consolida così come un punto di riferimento essenziale per tutti coloro che si dedicano al cinema documentario e alla narrazione sociale, fornendo una piattaforma dinamica per lo scambio di idee e la crescita professionale.

SalinaDocFest: vent'anni di storia e una missione costante

Il SalinaDocFest è nato nel 2007 con l'ambizioso obiettivo di promuovere il documentario narrativo non solo come forma d'arte, ma anche come potente strumento di conoscenza e di dialogo interculturale. Fin dalla sua fondazione, la manifestazione si svolge annualmente sull'isola di Salina, creando uno spazio privilegiato di confronto e scambio tra autori, pubblico appassionato e operatori del settore cinematografico.

Nel corso dei suoi vent'anni di attività, il festival ha avuto l'onore di ospitare numerosi registi di calibro internazionale e personalità di spicco del mondo della cultura, consolidando progressivamente il proprio ruolo nel panorama nazionale e internazionale del documentario.

La scelta strategica di Salina come sede permanente del festival è intrinsecamente legata alla volontà di valorizzare il territorio e le sue ricche tradizioni, promuovendo un incontro fecondo tra storie locali e temi globali di rilevanza universale. L'edizione 2026 rafforza ulteriormente questa vocazione originaria, proponendo un programma che intreccia sapientemente il mondo del cinema con quello della letteratura e dell'impegno civile, creando un'esperienza culturale olistica e profondamente significativa.