Il Cinema in Piazza 2026 ha chiuso i battenti a Roma, registrando un successo straordinario con oltre 120.000 spettatori. La dodicesima edizione della rassegna, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti internazionali, si è conclusa con la proiezione di Novecento di Bernardo Bertolucci. L'evento, organizzato dalla Fondazione Piccolo America, si è svolto dal 28 maggio al 14 luglio, animando quattro location cittadine: Piazza San Cosimato, il Parco della Cervelletta, Monte Ciocci e il Cinema Troisi. Durante questo periodo, sono state realizzate 95 proiezioni, 50 incontri e sono stati accolti 63 ospiti tra italiani e internazionali.

Il programma ha offerto dodici retrospettive e due anteprime presentate direttamente dal Festival di Cannes.

Il grande afflusso di pubblico è stato favorito dalla presenza di personalità di spicco del mondo cinematografico. Tra i nomi che hanno animato le serate figurano Robert De Niro, Jane Campion, Jacques Audiard, Isabella Rossellini, Ian McKellen, Josh O’Connor, Thom Yorke, Marco Bellocchio, Léa Seydoux, Nicolas Winding Refn, Gaspar Noé, Hideo Kojima, Alice Rohrwacher, Pablo Larraín, Edgar Wright, Bruce Goldstein, Dario Argento e Mathieu Kassovitz. La manifestazione ha richiamato spettatori da ogni parte d'Italia, con presenze da trentaquattro città in almeno quindici regioni e da quasi tutti i comuni del Lazio, oltre che da un vasto pubblico internazionale proveniente da Istanbul, Parigi, Bruxelles, Copenaghen, Bucarest, Londra, Budapest, Lisbona, San Francisco, il Maryland negli Stati Uniti e l'Australia.

Un Programma Ricco e Ospiti di Rilievo

Il programma 2026 ha proposto una selezione cinematografica capace di attraversare epoche e generi. Dai grandi classici come Casablanca al cinema contemporaneo con le opere dei Fratelli Safdie, la rassegna ha incluso retrospettive dedicate a maestri quali Elio Petri, Miyazaki e lo Studio Ghibli, Gabriele Muccino, Alice Rohrwacher, Kenneth Anger, David Lynch, Steven Spielberg, Takashi Miike ed Edgar Wright. Un momento clou è stata la maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks, proiettata ogni venerdì alla Cervelletta. Il Cinema in Piazza ha inoltre ospitato le anteprime romane di L’Inconnue di Arthur Harari, presentata da Léa Seydoux, e di Her Private Hell, con un Q&A tra Nicolas Winding Refn e Dario Argento.

Entrambe le opere erano state precedentemente presentate al Mubi Fest di Napoli e provenivano direttamente dal Festival di Cannes.

Valerio Carocci, presidente della Fondazione Piccolo America, ha sottolineato l'importanza dell'evento, affermando che “la stampa estera ha riconosciuto che la XII Edizione de Il Cinema in Piazza riporta Roma nel panorama culturale internazionale”. Mariella Lazzarin, direttrice creativa della programmazione, ha espresso gratitudine al pubblico che “ha animato le piazze, partecipando con entusiasmo e rendendo ancora una volta il cinema un’esperienza collettiva, aperta e condivisa”.

Organizzazione e Prospettive Future

L'evento è stato curato e gestito dalla Fondazione Piccolo America, che ha coordinato le proiezioni nelle quattro sedi principali: Piazza San Cosimato a Trastevere, il Casale della Cervelletta a Tor Sapienza, il Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia e il Cinema Troisi.

Le proiezioni si sono tenute dal mercoledì alla domenica, ogni sera alle 21:15, con la formula dell'ingresso libero e gratuito, senza necessità di prenotazione, confermando l'accessibilità come pilastro della manifestazione.

Guardando al futuro, Federico Croce, direttore generale della Fondazione Piccolo America, ha annunciato l'intenzione di espandere ulteriormente il progetto. Per la tredicesima edizione del 2027, l'obiettivo è estendere la rassegna a una quarta area estremamente periferica, un'iniziativa che attende un incontro con l'assessore Maurizio Veloccia. Il Cinema in Piazza ha così ribadito il suo ruolo di evento culturale di spicco, capace di attrarre un pubblico vasto e diversificato, valorizzando la dimensione partecipativa e condivisa dell'esperienza cinematografica.