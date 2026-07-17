Il Ministero della Cultura ha avviato un'importante procedura per il settore cinematografico e audiovisivo, pubblicando quattro avvisi per la nomina delle Commissioni di esperti. Queste commissioni avranno il compito di valutare le domande di contributo, un passaggio definito “snodi tecnici e culturali importantissimi” dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. L'iniziativa mira a tutelare la qualità e il merito nel panorama audiovisivo nazionale, come evidenziato dal titolo degli avvisi.

Gli avvisi riguardano due ambiti distinti di sostegno.

Da un lato, i contributi selettivi sono destinati alla produzione, alla distribuzione e alle iniziative che alimentano l'intera filiera cinematografica. Dall'altro, i contributi per le attività di promozione sono volti a sostenere festival, premi, mercati e rassegne, eventi cruciali che portano il cinema italiano sia nei territori nazionali che sui palcoscenici internazionali.

Per ogni ambito, sono state definite due modalità di candidatura: una per le candidature individuali, tramite manifestazione di interesse, e una dedicata alle associazioni di categoria, che possono segnalare nomi e profili qualificati. La sottosegretaria Borgonzoni ha sottolineato l'importanza del contributo individuale: “La qualità delle Commissioni passa anche dalle capacità di chi accetta di mettersi in gioco e dedicare il suo tempo a uno dei settori che rappresenta, nel mondo, una parte importante dell’immaginario del nostro Paese”.

Tutti i dettagli e gli avvisi completi sono disponibili sul sito della Direzione Generale Cinema e audiovisivo, all'indirizzo cinema.cultura.gov.it.

Bando 2026 per la promozione cinematografica: procedure e scadenze

Parallelamente all'istituzione delle nuove Commissioni, la Direzione Generale Cinema e audiovisivo ha diffuso il “Bando per la concessione di contributi ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva – anno 2026”. Questo bando regola l'assegnazione dei fondi per le realtà operative del settore, con un'indicazione specifica per le iniziative pluriennali: è necessario aggiornare l'anagrafica AIPROM prima di procedere con la domanda per il 2026. Le richieste di contributo per l'edizione 2026 devono essere inoltrate tramite la piattaforma informatica DGCOL (doc.cultura.gov.it) nel periodo compreso tra il 28 maggio e il 25 giugno 2026, con scadenza alle ore 23.59.

Questa procedura assicura tracciabilità e trasparenza, in linea con le moderne esigenze di semplificazione amministrativa. Ulteriori dettagli operativi sono disponibili nel “Vademecum anagrafica iniziativa” sul sito della Direzione Generale.

Il bando, emanato in conformità all'articolo 27 della legge 14 novembre 2016 n.220, enfatizza la necessità di trasparenza e correttezza sia nella presentazione delle domande sia nella selezione dei beneficiari. L'obiettivo è valorizzare i progetti che contribuiscono in modo significativo alla promozione del cinema e dell'audiovisivo italiano, sia a livello nazionale che internazionale. La sincronia tra la formazione delle nuove Commissioni e la scadenza del bando evidenzia una chiara attenzione istituzionale verso il sostegno del settore, in particolare in vista dei numerosi eventi come festival, premi, rassegne e mercati cinematografici internazionali.

La Direzione Generale Cinema e audiovisivo: ruolo e quadro normativo

La Direzione Generale Cinema e audiovisivo si configura come la struttura tecnica di riferimento per la promozione, il sostegno e la regolamentazione del settore. L'aggiornamento delle Commissioni di valutazione si inserisce in un quadro normativo preciso e mira a mantenere un elevato standard qualitativo nelle decisioni relative agli investimenti pubblici. L'articolo 27 della legge 220/2016, menzionato anche nel recente bando, rappresenta uno strumento legislativo cardine per lo sviluppo e la valorizzazione dell'industria cinematografica nazionale, sia sul fronte produttivo che su quello promozionale.

L'operato delle Commissioni di esperti è dunque centrale in un sistema che valorizza il pluralismo, la competenza e il merito.

La pubblicazione online di bandi e avvisi garantisce un processo di selezione trasparente, accessibile sia a singoli professionisti che a rappresentanti di associazioni di categoria, con il merito come criterio fondamentale. Attraverso queste iniziative, il Ministero della Cultura ribadisce il suo impegno a salvaguardare la qualità delle produzioni del settore e a rafforzare la rilevanza internazionale degli eventi sostenuti con fondi pubblici.