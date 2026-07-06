Il box office italiano ha visto Minions & Monsters conquistare la vetta della classifica degli incassi cinematografici, secondo i dati Cinetel del weekend. Il film d'animazione ha debuttato con quasi 2,8 milioni di euro in cinque giorni, un esordio definito tiepido, in linea con il mercato statunitense. L'attesa è ora per Odissea di Christopher Nolan, in uscita il 16 luglio.

Al secondo posto si posiziona Toy Story 5, che nella sua terza settimana ha incassato altri 821 mila euro, portando il totale a superare i 7,3 milioni di euro. Completa il podio Disclosure Day di Steven Spielberg, che in quattro settimane ha superato i 4,5 milioni di euro complessivi, con oltre 274 mila euro incassati tra il 2 e il 5 luglio.

Le altre posizioni della top ten

Subito dopo il podio, Supergirl ha raccolto 634 mila euro nel weekend, superando di poco il milione totale. Diversi titoli horror si distinguono: Obsession, quasi 5 milioni di euro in otto settimane (166 mila nel weekend); Backrooms, oltre 4,8 milioni di euro in sei settimane (85 mila nel weekend); e Scary Movie, 4 milioni di euro in cinque settimane (134 mila nel weekend).

All'ottavo posto si conferma Michael, con quasi 25,5 milioni di euro in undici settimane. Cos'è l'amore si posiziona al nono posto con 88 mila euro totali, mentre in decima posizione rientra Il diavolo veste Prada, che in dieci settimane ha raggiunto quasi 32 milioni di euro di incassi complessivi.

Il bilancio complessivo del fine settimana

Il totale degli incassi del weekend è stato di 4.460.239 euro, con 575.730 presenze nelle sale. Questo dato rappresenta un incremento del 13% rispetto al fine settimana precedente, che aveva registrato 3.963.573 euro. La classifica Cinetel evidenzia una varietà di generi, con l'animazione che mantiene un ruolo di primo piano nelle preferenze del pubblico.

Cinetel è la società che rileva e distribuisce i dati sugli incassi e le presenze dei film nelle sale cinematografiche italiane, fornendo un monitoraggio costante sull'andamento del box office nazionale.