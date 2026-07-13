A Palazzo Bonaparte, nel cuore di Roma, è stata inaugurata il 13 luglio 2026 la nuova e attesa mostra intitolata "Novecento Italiano. Da Balla a de Chirico, da Morandi a Fontana". L'esposizione offre al pubblico l'opportunità unica di ammirare cinquanta opere di grande valore, realizzate da alcuni dei più celebri artisti del XX secolo. Tra i maestri presenti figurano nomi illustri come Giacomo Balla, Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Giorgio Morandi, Gino Severini, Mario Sironi, Lucio Fontana, Vedova, Pirandello, Melotti, Sassu e Guttuso. Queste creazioni provengono da prestigiose istituzioni museali, importanti collezioni pubbliche e significative raccolte private italiane, garantendo una panoramica completa e approfondita delle principali correnti artistiche italiane del Novecento.

L'evento si configura come una rara occasione per osservare capolavori che solitamente non sono esposti insieme, spaziando con maestria dal Futurismo alla Metafisica, dal Realismo Magico all'Astrattismo. La mostra narra, attraverso questa selezione curata, la complessa evoluzione dell'arte italiana tra le due guerre mondiali e nel dopoguerra, evidenziando sia le continuità sia le rotture rispetto ai canoni ottocenteschi. L'organizzazione sottolinea che si tratta di "un percorso selezionato che intende restituire la vivacità e la ricchezza delle ricerche dell’arte italiana del Novecento", offrendo una prospettiva dinamica e ricca di spunti.

La sede espositiva: Palazzo Bonaparte

Situato in Piazza Venezia, una delle piazze più iconiche della capitale, Palazzo Bonaparte è un edificio storico edificato nel Seicento.

La sua storia è profondamente legata a Maria Letizia Ramolino Bonaparte, madre di Napoleone, che vi risiedette per diversi anni. Oggi, il palazzo si è affermato come uno dei principali e più dinamici spazi espositivi privati di Roma. La sua missione è valorizzare l'arte attraverso mostre temporanee che coprono un vasto arco cronologico, dal Rinascimento all'arte contemporanea, proponendo regolarmente rassegne dedicate ad artisti e movimenti sia internazionali che nazionali.

La programmazione culturale del palazzo si distingue per il suo approccio multidisciplinare. Ogni evento espositivo si integra armoniosamente nel tessuto urbano grazie alla sua posizione centrale e strategica, attirando un vasto pubblico di visitatori non solo da tutta Italia ma anche dall'estero.

Le rassegne dedicate all'arte del XX secolo, come questa importante mostra sul Novecento italiano, rappresentano un elemento cruciale nell'offerta culturale complessiva della capitale, arricchendone il panorama artistico.

Artisti e movimenti in primo piano

Tra i grandi maestri le cui opere sono esposte, Giacomo Balla e Gino Severini sono riconosciuti come figure centrali del Futurismo, un movimento d'avanguardia nato all'inizio del Novecento, caratterizzato da un'intensa ricerca sul dinamismo, la velocità e il progresso. Giorgio de Chirico e Carlo Carrà sono celebrati per il loro contributo fondamentale alla Metafisica e al Realismo Magico, mentre Giorgio Morandi è universalmente apprezzato per le sue iconiche nature morte, contraddistinte da atmosfere sospese e contemplative.

Il percorso espositivo permette inoltre di ammirare le innovative creazioni di Lucio Fontana, pioniere dell'arte spaziale, e di Mario Sironi, noto per la sua peculiare visione architettonica e urbana, che ha saputo interpretare con forza il paesaggio contemporaneo.

La presenza di opere provenienti da collezioni private arricchisce notevolmente il valore del percorso espositivo, offrendo l'opportunità di scoprire dipinti e sculture che normalmente non sono accessibili al grande pubblico. La selezione delle cinquanta opere è stata curata con l'obiettivo di documentare in modo esaustivo le trasformazioni stilistiche e i momenti più significativi del secolo scorso nell'ambito della produzione artistica italiana, proponendo un viaggio articolato e coinvolgente tra sperimentazione e tradizione.