Il 5 luglio ricorre il quinto anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà, icona indiscussa della televisione e della musica italiana. Per commemorare questa data significativa, la Fondazione Raffaella Carrà ETS, istituita dal figlio adottivo Gian Luca Pelloni Bulzoni, ha realizzato un toccante omaggio. Si tratta di un video musicale creato in collaborazione con il coro Le Dolci Note, sotto la direzione di Alessandro Bellomaria.

Il video è stato girato nel suggestivo e talvolta difficile quartiere di Torpignattara, una periferia della Capitale.

Al suo interno, il coro esegue una vibrante interpretazione del brano "Pedro", la cui versione remix ha raggiunto l'impressionante cifra di 6 miliardi di visualizzazioni su TikTok. L'omaggio include anche la celebre sigla "Assulajé", tratta dal programma Rai Amore, attraverso il quale Raffaella Carrà riuscì a promuovere l'adozione a distanza di ben 150mila bambini, dimostrando il suo profondo impegno sociale.

Questa iniziativa si inserisce pienamente nelle attività della Fondazione, che ha tra i suoi obiettivi primari la promozione dell'educazione attraverso la musica, veicolando valori etici e di solidarietà. L'omaggio musicale anticipa inoltre un altro evento di grande rilievo: la mostra "Raffaella Carrà.

Coraggio, stile di vita e libertà". L'esposizione, promossa dal Ministero della Cultura e prodotta da Alessandro Nicosia, con la curatela di Barbara Giaquinto e Margherita Vasselli, è attesa per l'autunno.

L'impegno sociale a Torpignattara con il coro Le Dolci Note

Il coro Le Dolci Note rappresenta una delle realtà artistiche e sociali patrocinate con orgoglio dalla Fondazione Raffaella Carrà. Attraverso progetti come questo, la Fondazione si propone di creare, specialmente nei contesti periferici, un ambiente sicuro e stimolante per bambini e ragazzi. Questo spazio è fondato su principi cardine quali l'amicizia, la condivisione, la solidarietà, l'ascolto reciproco e la disciplina, elementi essenziali per una crescita armoniosa.

L'operato di Le Dolci Note a Torpignattara, quartiere romano spesso caratterizzato da sfide socio-economiche, costituisce una risposta concreta e significativa alle esigenze educative e sociali dei giovani residenti. La musica, in questo contesto, si trasforma in un potente veicolo per trasmettere principi etici e per tessere una solida rete di solidarietà comunitaria. Questo approccio è perfettamente allineato con la missione della Fondazione, che mira a convertire aree marginali in veri e propri centri di crescita, fornendo strumenti culturali e comunitari.

La mostra celebrativa e i progetti futuri della Fondazione

La mostra "Raffaella Carrà. Coraggio, stile di vita e libertà", che aprirà i battenti in autunno, si configura come un'iniziativa di grande spessore culturale.

Promossa dal Ministero della Cultura e prodotta da Alessandro Nicosia, con la curatela esperta di Barbara Giaquinto e Margherita Vasselli, l'esposizione offrirà un percorso approfondito per celebrare la vita e la straordinaria carriera dell'artista. Sarà un'occasione per riflettere sui temi che hanno profondamente segnato la sua esistenza e il suo messaggio: il coraggio, la libertà e un inconfondibile stile di vita.

Accanto a questa importante celebrazione espositiva, la Fondazione porta avanti un piano organico di progetti dedicati alla cultura e alla formazione artistica giovanile. Tra questi spiccano Vox Animae, incentrato sulla crescita dei giovani attraverso il canto corale; Primus Actus, pensato per supportare i giovani registi emergenti; Freedom, volto a creare esperienze e relazioni autentiche in territori con limitate opportunità; e Talentum, finalizzato a valorizzare i giovani talenti della danza attraverso borse di studio e percorsi formativi specializzati. Tutte queste iniziative sono profondamente radicate nell'eredità e nei valori che Raffaella Carrà ha lasciato, continuando a ispirare le nuove generazioni.