La mostra “L’arte triestina al femminile nel ’900 d’avanguardia italiano ed europeo” propone un percorso artistico inedito. Ideata, curata e progettata da Marianna Accerboni, e promossa dall’Associazione Foemina Aps in collaborazione con il Comune di Trieste, l’esposizione è visitabile dal 23 luglio al 27 settembre nella Sala Carlo Sbisà del Magazzino 26, nel Porto Vecchio di Trieste.

Con oltre 220 opere – tra dipinti, disegni, bozzetti teatrali e di moda, ceramiche, fotografie, lettere, documenti, libri, abiti, gioielli, accessori, profumi e materiali d’archivio – la rassegna racconta la vita e la creatività di cinque protagoniste: Leonor Fini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anita Pittoni e Miela Reina.

Il progetto espositivo, già ospitato nel 2024 all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, si articola in cinque percorsi monografici per scoprire l’universo creativo e umano di ciascuna artista. A Trieste, l'allestimento presenta anche opere inedite o raramente esposte, tra cui il carteggio tra Leonor Fini e l’amico triestino Giorgio Cociani, oltre a fotografie e documenti d’archivio.

Trieste è il filo conduttore del progetto. Città mitteleuropea, storico porto dell’Impero asburgico e crocevia di culture, è il contesto in cui le cinque artiste hanno maturato il loro talento. Qui hanno superato i confini disciplinari, creando linguaggi originali e moderni. Video inediti, tra cui un’opera di Marianna Accerboni con testimonianze su Leonor Fini, arricchiscono l’esperienza.

In sottofondo, il flauto del Maestro Roberto Fabbriciani accompagna i visitatori. Previsti anche incontri, visite guidate, presentazioni editoriali e momenti di approfondimento dedicati alle artiste.

Il Magazzino 26: storia e architettura

Il Magazzino 26, edificio industriale del Porto Vecchio di Trieste, fu costruito tra il 1893 e il 1897. Con trentamila metri quadrati e cinque livelli, è caratterizzato da struttura rettangolare con corpi autonomi separati da gallerie coperte. L’eleganza sobria e la concretezza industriale dei mattoni a vista, delle strutture in legno, ferro e ghisa con capitelli corinzi, lo rendono un esempio emblematico dell’architettura post-industriale triestina. Restaurato e rifunzionalizzato, il Magazzino 26 ospita oggi eventi culturali, museali e mostre, offrendo una cornice suggestiva.

Rilievo internazionale e collaborazioni

Il progetto espositivo ha già riscosso successo internazionale, con una tappa all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles dal 14 maggio al 31 luglio 2024. Ha registrato notevole afflusso di pubblico e ampia attenzione mediatica. La critica ha sottolineato la capacità dell'iniziativa di valorizzare la creatività femminile triestina e le relazioni culturali tra Trieste e l’Europa.

Il valore è rafforzato dal contributo di istituzioni e prestatori: il Comune di Trieste, il Museo Revoltella, i Civici Musei di Storia e Arte, la Biblioteca Civica A. Hortis (Fondo Anita Pittoni), la Fondazione CRTrieste e la galleria La Wolfsoniana di Genova, insieme a collezionisti privati come Maurizio Zanei, hanno reso disponibili opere e materiali che arricchiscono il racconto delle artiste.

L’esposizione “L’arte triestina al femminile nel ’900 d’avanguardia italiano ed europeo” offre a Trieste una tappa significativa di un itinerario internazionale, testimonianza della vivacità artistica femminile del Novecento e del ruolo storico di Trieste come crocevia culturale.