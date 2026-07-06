Il Teatro dell'Opera di Roma ha inaugurato con un successo straordinario la sua stagione estiva al Circo Massimo, registrando un'affluenza da record. Le prime tre serate hanno visto la partecipazione di oltre 15mila spettatori, con un tutto esaurito per ogni appuntamento. Il celebre sito archeologico romano è stato trasformato per l'occasione in un'arena con una capienza di oltre 5000 posti. Questa soluzione si è resa necessaria a causa dell'impossibilità di utilizzare la sede consueta del teatro, richiedendo un significativo sforzo organizzativo e logistico da parte della Fondazione.

Il sovrintendente Francesco Giambrone ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti. Ha sottolineato l'impegno profuso: “Quest’anno, nell’impossibilità di tornare nella nostra sede consueta, abbiamo fatto un importante sforzo organizzativo e logistico e abbiamo scommesso su un’arena da più di 5000 posti e oggi registriamo con grande soddisfazione tre sold out consecutivi e più di 15mila spettatori per le prime tre serate della nostra programmazione al Circo Massimo”.

Programmazione di successo e grande partecipazione

Il trionfo delle serate è stato amplificato da una programmazione attentamente curata e diversificata. Tra gli eventi che hanno riscosso maggiore apprezzamento, spicca la presenza di Alessandro Barbero con il suo spettacolo dedicato a San Francesco, che ha catturato l'attenzione del pubblico.

Altrettanto emozionante è stata l'esecuzione di “Il Gladiatore in concerto”, dove il capolavoro cinematografico di Ridley Scott è stato proiettato con la colonna sonora eseguita dal vivo. L'orchestra e il coro della Fondazione hanno suonato in sincrono, diretti da Ludwig Wicki, con la partecipazione della voce di Lisa Gerrard, che firmò le musiche insieme a Hans Zimmer. Giambrone ha evidenziato la profonda gioia nel “vedere tanti spettatori felici in un luogo bellissimo che per il Teatro dell'Opera era finora legato alla memoria del tempo della pandemia”.

La strategia di proporre una programmazione interdisciplinare e varia si è dimostrata vincente, attirando un pubblico eterogeneo e confermando l'apprezzamento per le contaminazioni di genere.

Questa formula ha permesso di raggiungere un'ampia audience, dimostrando l'efficacia di un approccio innovativo. La sfida ora si concentra su “Aida”, il prossimo grande appuntamento della stagione, con l'obiettivo di mantenere sia gli elevati numeri di partecipazione sia l'eccellenza artistica già dimostrata nelle prime serate.

Il Circo Massimo: cornice storica per eventi culturali

Il Circo Massimo, uno dei siti archeologici più iconici e suggestivi di Roma, si conferma una location di prestigio per ospitare eventi culturali di vasta portata. La scelta di questa sede ha permesso al Teatro dell'Opera di Roma di proseguire la sua consolidata tradizione delle stagioni estive, già apprezzata negli anni precedenti con il successo del Festival di Caracalla.

La vasta capienza del Circo Massimo e il suo inestimabile contesto storico offrono un valore aggiunto alle produzioni artistiche, esaltandone l'impatto e l'esperienza per gli spettatori.

Il Teatro dell'Opera di Roma, fondato nel 1880, è una delle principali istituzioni liriche italiane. La sua stagione estiva rappresenta un appuntamento culturale di spicco nella capitale, attirando appassionati da ogni parte d'Italia e dall'estero e contribuendo significativamente alla promozione della musica e dello spettacolo dal vivo nella città eterna.