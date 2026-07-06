Il Jova Summer Party 2026 si appresta a vivere il suo gran finale con due imperdibili appuntamenti al Circo Massimo di Roma, fissati per il 12 e 13 settembre. Questo evento, ideato e promosso da Jovanotti, è senza dubbio uno dei momenti più attesi e significativi dell'estate musicale italiana. L'entusiasmo è palpabile: la data del 12 settembre ha già registrato il tutto esaurito, mentre gli ultimi biglietti per la giornata conclusiva del 13 settembre sono ancora disponibili, offrendo un'ultima opportunità per partecipare a questa straordinaria celebrazione musicale.

La lineup ufficiale per il gran finale romano

Jovanotti ha finalmente svelato la lineup ufficiale completa degli artisti che si alterneranno sul palco romano, promettendo un mosaico sonoro ricco e variegato. La giornata di sabato 12 settembre vedrà come indiscussa guest star il DJ di fama mondiale Benny Benassi. Ad accompagnarlo, fin dal primo pomeriggio, un cast eterogeneo e di grande talento: i Cor Veleno, Mobrici, BalQeis, Ayom, Matteo Alieno e TÄRA. Il giorno successivo, domenica 13 settembre, sarà la volta di un'altra superstar internazionale dell'elettronica, Afrojack. Con lui, si esibiranno okgiorgio, Gregotechno, Zara Colombo e Lumiero. Per arricchire ulteriormente l'esperienza, in entrambe le serate sono previsti anche ospiti a sorpresa, mantenendo alta l'attesa e l'elemento di novità per il pubblico presente.

Un'esperienza musicale inclusiva al Circo Massimo

Le due giornate al Circo Massimo non saranno solo concerti, ma vere e proprie celebrazioni della musica nella sua forma più libera e inclusiva. Il programma artistico è stato concepito per offrire un'ampia proposta che spazia con maestria dal pop all'elettronica, attraversando il rap, la world music e le più innovative nuove sperimentazioni sonore. Il Jova Summer Party si conferma così non solo come un evento live, ma come un'esperienza immersiva e condivisa, dove la musica, il pubblico e il territorio si fondono in un unico, grande racconto estivo. L'obiettivo è chiaro: trasformare l'antica arena del Circo Massimo in una vibrante festa collettiva, aperta a tutti, nel più autentico e riconoscibile stile di Jovanotti, promotore di un'energia contagiosa e di un messaggio di unione e partecipazione.

Questo Jova Summer Party 2026 si distingue, dunque, non come una semplice serie di concerti, ma come un autentico viaggio musicale che ha scandito e animato l'intera estate, trovando il suo culmine e la sua apoteosi proprio nel gran finale nella capitale. Per coloro che desiderano assicurarsi un posto a questa indimenticabile conclusione, si ricorda che gli ultimi biglietti per la data del 13 settembre sono disponibili per l'acquisto sul sito ufficiale dell'organizzazione, garantendo l'accesso a un evento che promette di essere memorabile e irripetibile.