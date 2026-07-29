La Fondazione Circolo dei Lettori ha archiviato la stagione 2025/2026, la prima sotto la direzione di Giuseppe Culicchia, con un bilancio di grande successo: oltre 80.100 presenze e 1.175 eventi organizzati tra Torino, Novara e il territorio. Questo risultato conferma il suo ruolo di riferimento nel panorama culturale italiano, in un anno caratterizzato dal tema "Dialogo aperto".

Lo sguardo è ora rivolto ai vent'anni della Fondazione, che saranno celebrati a settembre con l'avvio della stagione culturale 2026/2027. L'anteprima del 14 settembre sarà affidata alla scrittrice Siri Hustvedt, mentre il 15 settembre verrà presentato il nuovo cartellone con un incontro dedicato allo scrittore e performer Tiemen Hiemstra.

Culicchia ha sottolineato l'incremento delle collaborazioni con altre istituzioni culturali, la capacità di dare voce a opinioni differenti e la crescente partecipazione delle giovani generazioni, definendo il Circolo "un festival lungo undici mesi, unico in Italia e in Europa".

Un bilancio positivo e un'offerta culturale ricca

Il presidente Giulio Biino ha espresso piena soddisfazione per un "bilancio ampiamente positivo", evidenziando una stagione caratterizzata da nuove sinergie, sale sempre gremite e una proposta culturale capace di coniugare qualità, originalità e partecipazione. Il programma ha spaziato dalle principali novità editoriali ai cicli di approfondimento, dalle maratone di lettura dedicate ai grandi classici ai gruppi di lettura, sia in presenza che online.

Non sono mancati i premi letterari e le attività rivolte a scuole, famiglie e istituti penitenziari. Tra gli appuntamenti più seguiti si annoverano Torino Spiritualità, Festival del Classico, Radici, Scarabocchi e la collaborazione all'organizzazione del Salone del Libro di Torino.

I numeri raccontano un'attività intensa e capillare: nella sede di Torino si sono svolti 624 appuntamenti, cui si aggiungono i 202 eventi di Novara, oltre a iniziative fuori sede, laboratori, incontri per le scuole e attività dedicate alla lettura. È cresciuta in modo significativo anche la presenza digitale della Fondazione, che ha raggiunto 7 milioni di utenti unici sui social, con un forte incremento delle interazioni (+158% su Facebook e +6619% su Instagram).

La community conta circa 247mila utenti e la newsletter è in costante espansione. Anche YouTube ha confermato il proprio ruolo strategico con 808.500 visualizzazioni e oltre 202mila ore di visione.

La chiusura della sede di Verbania: ragioni e prospettive

Parallelamente ai successi registrati nelle sedi principali, la sede del Circolo dei Lettori di Intra, a Verbania, ha cessato le proprie attività il 14 marzo 2026. L'esperienza culturale, inaugurata nel maggio 2024 presso Palazzo Pretorio, si è conclusa dopo meno di due anni. Le motivazioni della chiusura sono da ricondurre a scelte amministrative e logiche di bilancio del Comune di Verbania. L'amministrazione comunale ha definito la situazione ereditata insostenibile per le casse comunali, citando un investimento di circa 700.000 euro per la ristrutturazione e un costo annuo di circa 170.000 euro per soli 22 eventi.

L'attuale amministrazione sta ora valutando nuove modalità per valorizzare Palazzo Pretorio, puntando a soluzioni sostenibili sia economicamente che culturalmente, per restituire alla comunità uno spazio di partecipazione accessibile.