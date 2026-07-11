Un evento significativo per la Calabria ha preso il via il 10 luglio 2026 nel suggestivo borgo di Civita, in provincia di Cosenza, con la celebrazione del primo Gemellaggio Enogastronomico tra i comuni di Cassano all’Ionio, Civita e Mormanno. Questa iniziativa segna l'avvio di una nuova forma di collaborazione tra comunità locali, unite dall'intento di promuovere le proprie eccellenze e di valorizzare il ricco patrimonio enogastronomico e culturale.

La cerimonia di sottoscrizione del protocollo d’intesa ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco.

Tra gli intervenuti figurano l'assessore regionale Pasqualina Straface, il presidente della Provincia Biagio Faragalli e i rappresentanti delle amministrazioni dei tre comuni coinvolti. Un momento di particolare rilievo è stata la presenza di monsignor Francesco Savino, Vescovo di Cassano all’Ionio e Vicepresidente della Cei, affiancato dal noto volto televisivo Giorgio Mastrota. I sindaci Gianpaolo Iacobini per Cassano all’Ionio, Alessandro Tocci per Civita e Paolo Pappaterra per Mormanno hanno formalmente sottoscritto il protocollo d’intesa, presentando contestualmente il logo identificativo del gemellaggio, emblema di questa nuova alleanza tra i territori.

Obiettivi strategici e attori chiave del progetto

Il gemellaggio si prefigge obiettivi ambiziosi, puntando a rafforzare la promozione del territorio attraverso una strategia multifunzionale. Al centro di questa visione vi è la valorizzazione delle produzioni tipiche locali, elementi distintivi che raccontano la storia e l'identità di queste terre. L'iniziativa mira inoltre a stimolare la crescita del turismo esperienziale, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nelle tradizioni e nelle peculiarità del luogo. L'enogastronomia è riconosciuta come una fondamentale leva di sviluppo economico e culturale, capace di attrarre flussi turistici e di generare valore per le comunità.

Dietro la concreta realizzazione di questo progetto innovativo si cela l'impegno di quattro amministratori che hanno lavorato con dedizione.

Essi sono Gaetano Arcidiacono e Mauro Bloise, entrambi figure attive nell'Amministrazione comunale di Civita, Flavio De Barti, assessore del Comune di Mormanno, e Michele Filardi, consigliere comunale di Cassano all’Ionio. L’Amministrazione comunale di Civita ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli uffici e ai dipendenti comunali che, con professionalità e spirito di collaborazione, hanno contribuito in modo determinante alla riuscita della manifestazione, evidenziando l'importanza cruciale del supporto collettivo per la valorizzazione del territorio calabrese.

Un'iniziativa nel contesto della valorizzazione territoriale

Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio e strutturato di promozione e comunicazione territoriale, che abbraccia aree di grande rilevanza come la Sibaritide e il Parco Nazionale del Pollino.

Il gemellaggio è concepito per creare sinergie virtuose tra i comuni, con l'intento di sviluppare un'offerta turistica integrata e di proporre esperienze significative e memorabili ai visitatori. L'attenzione è rivolta alla ricchezza delle tradizioni locali e alla qualità delle produzioni tipiche, elementi cardine per attrarre un turismo consapevole e interessato.

Il progetto si configura come un vero e proprio punto di riferimento per la promozione delle risorse enogastronomiche e culturali della Calabria. Attraverso questa alleanza, si intende favorire non solo la crescita del turismo ma anche la valorizzazione complessiva del patrimonio locale, contribuendo a posizionare la regione come destinazione d'eccellenza nel panorama nazionale e internazionale. L'unione delle forze tra Cassano all’Ionio, Civita e Mormanno rappresenta un modello di collaborazione virtuosa, destinato a lasciare un segno duraturo nello sviluppo del territorio.