La Fortezza di Civitella del Tronto, uno dei più significativi monumenti storici dell'Abruzzo, è stata protagonista di un imponente intervento di restauro. I lavori sono stati presentati il 24 luglio 2026 a Pescara dal sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario. L'inaugurazione ufficiale della struttura, dopo quasi sei anni di cantiere e un investimento di quasi 13 milioni di euro, è fissata per mercoledì 29 luglio alle ore 19:30, con la partecipazione del presidente della Regione, Marco Marsilio.

Durante la conferenza stampa di presentazione, D’Amario ha evidenziato l'importanza strategica dell'intervento per la valorizzazione del patrimonio storico e la promozione turistica dell'intero territorio abruzzese. Ha sottolineato come la Fortezza sia “uno dei monumenti più importanti d’Abruzzo”, situata in un territorio teramano che contribuisce per il 50% alle presenze turistiche regionali. L'amministrazione comunale è stata lodata per aver saputo aggregare diverse fonti di finanziamento, raggiungendo l'importante cifra di quasi 13 milioni di euro di investimenti per la realizzazione dei lavori.

Il valore del restauro per la comunità

La sindaca di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro, ha espresso grande entusiasmo per la conclusione dei lavori, che hanno richiesto quasi sei anni.

Ha rimarcato il forte valore simbolico e culturale dell'opera per la comunità locale, definendo questo momento un “passaggio fondamentale per celebrare la conclusione di un cantiere… segnando la formale restituzione della Fortezza all’intero Abruzzo, di cui costituisce uno dei luoghi simbolo sul piano turistico e culturale”. L'evento inaugurale prevede una serata speciale a ingresso gratuito, offrendo a cittadini e visitatori l'opportunità di riscoprire questo patrimonio unico attraverso un percorso suggestivo tra bastioni, camminamenti di ronda e viste panoramiche sul territorio abruzzese.

La Fortezza: storia e prospettive turistiche

La Fortezza di Civitella del Tronto si distingue come una delle più imponenti opere di ingegneria militare d’Europa, vantando una superficie di oltre 25.000 metri quadrati.

Storicamente, è riconosciuta come la più grande del Regno di Napoli. Questo significativo intervento di restauro si inserisce in un contesto regionale dinamico, che nei primi sei mesi del 2026 ha registrato un notevole aumento del 14% delle presenze straniere. Tale crescita è stata favorita anche dal potenziamento dell'aeroporto e dalla presenza di grandi attrattori culturali come la Fortezza stessa.

La riapertura della Fortezza rappresenta un passo cruciale per la valorizzazione turistica e culturale dell'Abruzzo e, in particolare, del territorio teramano, consolidando la centralità della Fortezza come un vero e proprio simbolo regionale.