La Fortezza di Civitella del Tronto, uno dei monumenti più significativi del patrimonio storico e culturale abruzzese, è stata protagonista di una conferenza stampa tenutasi il 24 luglio 2026 a Pescara. Il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale d’Abruzzo con delega al Turismo, Daniele D’Amario, ha presentato i lavori di restauro della storica struttura. L'intervento, di rilevanza strategica per la regione, ha comportato un investimento complessivo di quasi 13 milioni di euro. Questo finanziamento è stato possibile grazie alla capacità dell’amministrazione comunale di aggregare diverse fonti.

D’Amario ha evidenziato come l'opera sia cruciale per la salvaguardia del patrimonio storico e per il rilancio del turismo regionale, definendo la Fortezza un attrattore fondamentale per l’Abruzzo.

Il valore simbolico e la restituzione alla comunità

Un profondo entusiasmo è stato espresso anche dalla sindaca di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro, che ha sottolineato il valore simbolico e culturale del restauro per la comunità e la regione. La sindaca ha definito questo momento un "passaggio fondamentale" che celebra la conclusione di un cantiere durato quasi sei anni, segnando la formale restituzione della Fortezza all’intero Abruzzo. Di Pietro ha inoltre auspicato che la riapertura possa trasformare la Fortezza in un punto di riferimento per una regione sempre più a vocazione turistica, orgogliosa delle proprie bellezze.

L'inaugurazione ufficiale e le caratteristiche della Fortezza

L’evento culminante di questo percorso di recupero è fissato per mercoledì 29 luglio 2026, alle ore 19:30. In tale data, il presidente della Regione, Marco Marsilio, inaugurerà ufficialmente la struttura restaurata con una serata ad ingresso gratuito, restituendola alla collettività. La Fortezza di Civitella del Tronto, riconosciuta come una delle più imponenti opere di ingegneria militare d’Europa, si estende su una superficie di oltre 25.000 metri quadrati e detiene il primato storico di essere stata la più grande del Regno di Napoli. Durante la serata inaugurale, cittadini e visitatori avranno l'opportunità di esplorare un patrimonio unico attraverso un suggestivo percorso culturale tra i bastioni storici, i camminamenti di ronda e le spettacolari viste panoramiche sul territorio abruzzese.