Claudio Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellabate, in provincia di Salerno. La cerimonia si è tenuta l'11 luglio 2026, alle 20:30, presso il Castello dell’Abate. Questo riconoscimento celebra il legame profondo tra l'attore e il borgo cilentano, reso celebre nel 2010 come set del film "Benvenuti al Sud". La consegna del titolo è avvenuta durante le riprese di "Bentornati al Sud", terzo capitolo della saga, che vede Bisio protagonista con il regista Luca Miniero e Alessandro Siani.

All'evento, che ha visto la partecipazione di parte del cast e della troupe, Bisio ha espresso gratitudine all'amministrazione comunale e alla comunità locale.

Ha ricordato il rapporto costruito con Castellabate, sottolineando come, nonostante il successo del film, il borgo sia riuscito a "conservare la sua anima" e la propria identità. Un videomessaggio dell'attore ha inoltre esaltato la bellezza del panorama e dei luoghi di Castellabate, protagonisti delle pellicole.

Il successo cinematografico e il cineturismo

La cittadinanza onoraria omaggia Bisio per il suo Alberto Colombo in "Benvenuti al Sud", che ha accresciuto la notorietà di Castellabate come meta di turismo cinematografico. Il film del 2010, diretto da Miniero, ha valorizzato paesaggi e tradizioni. Dopo "Benvenuti al Nord" (2012), "Bentornati al Sud" concluderà le vicende di Alberto Colombo e Mattia Volpe, con uscita prevista per Natale.

La costante presenza di produzioni ha consolidato Castellabate come centro di rilievo per il cineturismo, attirando molti visitatori.

Castellabate: patrimonio storico e richiamo internazionale

Il Castello dell’Abate, sede della cerimonia, è un emblema storico del XII secolo, dominando borgo e litorale e fungendo da riferimento culturale nel Cilento. Parte del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, patrimonio UNESCO, Castellabate si distingue per integrità urbana e conservazione delle tradizioni. Grazie a film come "Benvenuti al Sud", il borgo ha visto un notevole incremento turistico, affermandosi destinazione privilegiata per chi desidera rivivere atmosfere cinematografiche. L'amministrazione ha riconosciuto a Bisio il merito di aver contribuito alla valorizzazione nazionale dell'immagine di Castellabate, legando la saga alla storia contemporanea del paese.