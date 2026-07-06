Il Comune di Castellabate, incantevole località nel cuore del Salernitano, si prepara a un evento di grande risonanza culturale e sociale. L'amministrazione comunale ha infatti deliberato di conferire la cittadinanza onoraria all'illustre attore Claudio Bisio, un riconoscimento che celebra il profondo legame instaurato tra l'artista e la comunità locale.

La solenne cerimonia di conferimento si terrà sabato 11 luglio, con inizio previsto per le ore 20.30, in una cornice di eccezionale valore storico e paesaggistico: il Castello dell’Abate. L'evento, di natura istituzionale, sarà aperto al pubblico, offrendo a residenti e visitatori l'opportunità di partecipare a questo momento significativo.

La decisione di omaggiare Claudio Bisio nasce dal suo innegabile contributo alla promozione dell'immagine di Castellabate. Attraverso l'interpretazione del memorabile personaggio di Alberto Colombo nel fortunato film Benvenuti al Sud, l'attore ha saputo portare il fascino e l'autenticità del borgo salernitano all'attenzione di un vasto pubblico, sia in Italia che all'estero. Questo successo è stato ulteriormente rafforzato dal suo ritorno nel borgo per le riprese del sequel, Bentornati al Sud, consolidando un'affinità che trascende il mero aspetto professionale.

L'amministrazione comunale ha voluto sottolineare come il rapporto tra Bisio e Castellabate si sia evoluto nel tempo, trasformandosi in un vero e proprio legame affettivo con la comunità.

Un'intesa che va oltre la semplice visibilità mediatica, radicandosi nel tessuto sociale del luogo e testimoniando un'autentica stima reciproca.

Il Castello dell’Abate, simbolo e sede dell'omaggio

Il Castello dell’Abate, scelto come prestigiosa sede per la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Claudio Bisio, rappresenta uno dei simboli più iconici di Castellabate. Questa imponente struttura medievale si erge maestosa, dominando l'intero borgo e offrendo una vista mozzafiato sul paesaggio circostante. La sua storia millenaria lo rende un luogo ideale per ospitare eventi di rilievo, dalle manifestazioni culturali alle cerimonie ufficiali, conferendo un'aura di solennità e prestigio a ogni appuntamento che vi si svolge.

Castellabate: un borgo tra storia e bellezza

Il Comune di Castellabate, situato nella provincia di Salerno, in Campania, è una gemma incastonata nel territorio. Rinomato per il suo suggestivo borgo medievale, che conserva intatto il fascino di tempi passati, e per la presenza del suo storico Castello dell’Abate, il paese è una meta apprezzata per la sua bellezza paesaggistica e il suo patrimonio culturale. La scelta di conferire la cittadinanza onoraria a Claudio Bisio in questo contesto non fa che rafforzare il legame tra la celebrità e un luogo che ha saputo ispirare e accogliere, diventando protagonista di storie di successo cinematografico.