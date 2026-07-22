Cloe Piccoli è stata nominata nuova direttrice artistica di miart, l’evento internazionale dedicato all’arte moderna e contemporanea che si svolge annualmente a Milano. La designazione, ufficializzata da Fiera Milano, coprirà il triennio 2027-2029 e si inserisce in un articolato percorso di sviluppo. L’obiettivo è accompagnare l’evoluzione di miart, valorizzando il ricco patrimonio di relazioni, competenze e credibilità costruito nel tempo con gallerie, collezionisti, istituzioni, partner e tutti i protagonisti del sistema dell’arte.

La visione strategica di Fiera Milano per miart

Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, ha evidenziato come la scelta di Cloe Piccoli rappresenti una decisione strategica che riflette il percorso di riposizionamento dell’ente fieristico. Conci ha affermato che l'intenzione è quella di investire su miart non solo come manifestazione di riferimento per il mercato dell’arte contemporanea, ma soprattutto come piattaforma capace di generare valore culturale, relazionale e reputazionale durante l’intero arco dell’anno. Questa prospettiva mira a superare il concetto tradizionale di fiera, trasformandola in un catalizzatore di connessioni e produttore di contenuti.

L’amministratore delegato ha inoltre sottolineato che, in questa visione, miart diventa uno dei progetti chiave attraverso cui Fiera Milano intende rafforzare la propria Brand Equity e il suo posizionamento internazionale. Contemporaneamente, l’iniziativa contribuirà a valorizzare il ruolo di Milano come capitale europea della creatività, dell’innovazione e della cultura, consolidando la sua attrattiva nel panorama artistico globale.

Il profilo professionale e gli obiettivi di Cloe Piccoli

Cloe Piccoli vanta un’ampia e qualificata esperienza nel settore. È docente di arte contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e un’apprezzata autrice che scrive regolarmente di arte, architettura e design.

Nel corso della sua carriera, ha curato numerosi progetti e mostre per prestigiose istituzioni internazionali, tra cui il Ministero della Cultura, il Maxxi di Roma, il Museo del Novecento, la Triennale Milano, il Centre Pompidou di Metz, la Sosa Gallery e l’Università di Manchester. La sua attività si estende anche allo sviluppo di progetti culturali per importanti brand internazionali del lusso, dimostrando una versatilità e una profonda conoscenza del settore.

La neo-direttrice ha espresso chiaramente la sua visione per il futuro di miart. L’obiettivo primario è creare una piattaforma inclusiva che sappia coniugare efficacemente cultura e mercato, catalizzando energie per valorizzare l’identità intrinseca di miart.

Questo si realizzerà attraverso un dialogo costante con la città di Milano e la sua proiezione internazionale. Piccoli si impegnerà attivamente nella costruzione di un network solido, capace di attivare nuove progettualità culturali e di favorire nuove e significative relazioni tra il settore pubblico e quello privato, promuovendo sinergie innovative nel mondo dell'arte.