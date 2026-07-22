Cloe Piccoli è la direttrice artistica di miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano, per il triennio 2027-2029. La nomina, da Fiera Milano, rafforza valore culturale e reputazionale di miart. L'obiettivo, secondo Francesco Conci, AD di Fiera Milano, è trasformare miart da evento di mercato a una piattaforma culturale che generi valore tutto l'anno, consolidando il posizionamento internazionale di Milano quale capitale della creatività.

Critica, curatrice e docente di arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Brera, Piccoli vanta esperienza in progetti espositivi e culturali per istituzioni.

La neo-direttrice intende fare di miart una “piattaforma inclusiva che coniughi cultura e mercato, attivando progettualità erelazioni tra pubblico e privato”. La sua visione mira a connettere produzione artistica, capitale culturale ed economico, posizionando miart come infrastruttura in dialogo con Milano e la sua dimensione globale, creando un network di collaborazioni.

Percorso e visione strategica

Docente e autrice di saggi su arte, architettura e design, Piccoli integra pratica curatoriale e progettualità. Ha collaborato con istituzioni culturali e curato progetti per brand e interventi site-specific, come per la Rinascente. La nomina rientra nella strategia di Fiera Milano per consolidare le relazioni di miart con gallerie, collezionisti, istituzioni e partner.

Piccoli rafforzerà il posizionamento internazionale di miart e il legame con il tessuto creativo milanese, evolvendo la fiera in una piattaforma culturale operativa tutto l’anno.

Miart nel sistema milanese e internazionale

Fondata nel 1996, miart è tra le principali fiere d’arte moderna e contemporanea in Italia e in Europa, riunendo gallerie, artisti, curatori e collezionisti. Ha innovato la proposta culturale, ampliando le attività oltre il periodo fieristico e dialogando con le istituzioni milanesi. Con Piccoli, si rafforza questa vocazione, estendendo la rete di collaborazione con musei, fondazioni e artisti, per la rigenerazione culturale. La direttrice allineerà miart alle sfide contemporanee, valorizzando Milano nel contesto artistico internazionale.