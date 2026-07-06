Sabato 11 luglio, la Mole Antonelliana di Torino si prepara ad accogliere una straordinaria apertura serale, frutto della collaborazione tra Club Silencio e il Museo Nazionale del Cinema. L'evento, intitolato “Una Notte al Museo Nazionale del Cinema”, offrirà ai visitatori, a partire dalle 19:15, un'immersione unica nel mondo della settima arte, attraverso un ricco programma di esperienze culturali e artistiche.

Fulcro della serata sarà la mostra temporanea “My name is Orson Welles”, un omaggio a uno dei più grandi innovatori del cinema del Novecento.

I partecipanti avranno l'opportunità di esplorare un percorso espositivo che vanta oltre 400 opere, documenti e materiali inediti, capaci di svelare l'universo creativo del celebre regista di “Quarto potere”. L'esperienza visiva sarà amplificata dalla performance musicale “Ombre Vive” di Tommaso Poggi, un progetto concepito specificamente per l'occasione. Questa creazione artistica intreccia una voce d’autore con una traccia elettronica originale, sapientemente costruita anche con i suoni stessi del cinema, dando vita a un'esperienza site and event specific, in pieno stile Club Silencio. La performance è pensata come un crescendo emotivo, che evolve dalla fissità della fotografia alle evocative ombre di Welles, fino a culminare nella dinamica musica house, in un dialogo continuo tra parola, suono e immagine.

Un viaggio tra mostre e storia del cinema

L'appuntamento serale non si limiterà alla sola esposizione su Welles. I visitatori potranno infatti esplorare anche il percorso permanente del Museo Nazionale del Cinema, un viaggio affascinante che ripercorre la storia del cinema dalle sue origini ai giorni nostri. Con oltre 760.000 visitatori registrati nel 2025, il museo si conferma come uno dei poli culturali più frequentati d’Italia. Una significativa novità di questa edizione del format “Una Notte al Museo” alla Mole Antonelliana è l'inclusione della mostra temporanea “A schermo pieno. Eni nel cinema italiano”. Curata da Sergio Toffetti, questa esposizione propone un'interessante esplorazione delle stazioni di servizio Agip, così come sono state immortalate dal cinema italiano, offrendo uno spaccato sull'evoluzione del paesaggio e la trasformazione di stili di vita, sogni e bisogni individuali e collettivi nel corso del tempo.

Il culmine dell'esperienza: la vista panoramica

A coronamento di questa ricca serata, i partecipanti avranno l'esclusiva opportunità di salire in notturna con l'ascensore panoramico della Mole Antonelliana. Un'esperienza mozzafiato che condurrà il pubblico fino al tempietto, a ben 85 metri di altezza, regalando una vista indimenticabile sulla città illuminata. Per completare l'atmosfera e offrire un momento di relax, saranno a disposizione anche le proposte del lounge bar. Il Museo Nazionale del Cinema, con la sua sede iconica all'interno della Mole Antonelliana, si conferma ancora una volta come un punto di riferimento imprescindibile per la cultura cinematografica italiana, proponendo iniziative sempre nuove e coinvolgenti per il suo vasto pubblico.