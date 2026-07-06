Torino si prepara a vivere una serata indimenticabile sabato 11 luglio, quando la maestosa Mole Antonelliana aprirà eccezionalmente le sue porte per un evento unico. Organizzato da Club Silencio in stretta collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, l'appuntamento è intitolato "Una Notte al Museo Nazionale del Cinema" e promette un'esperienza culturale e sensoriale straordinaria, in occasione della mostra temporanea "My name is Orson Welles".

A partire dalle ore 19:15, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi nell'affascinante universo di Orson Welles, una delle figure più innovative e influenti del cinema del Novecento.

L'esposizione dedicata al celebre regista di "Quarto potere" presenta un percorso ricco e dettagliato, con oltre 400 opere, documenti e materiali inediti che ne raccontano la profonda creatività. A rendere l'atmosfera ancora più suggestiva sarà la performance musicale "Ombre Vive" di Tommaso Poggi. Questo progetto, concepito specificamente per la serata, intreccia una voce d'autore con una traccia elettronica originale, sapientemente costruita anche con i suoni iconici del cinema. L'esperienza, pensata in pieno stile Club Silencio come un evento site and event specific, si sviluppa in un crescendo emotivo che parte dalla fissità della fotografia, attraversa le suggestive ombre di Welles e culmina in ritmi avvolgenti di musica house, in un dialogo continuo e coinvolgente tra parola, suono e immagine.

Percorsi Espositivi: Dalla Storia del Cinema alle Visioni Contemporanee

Oltre all'omaggio a Welles, il pubblico potrà esplorare il percorso permanente del Museo Nazionale del Cinema, un viaggio affascinante che ripercorre la storia della settima arte dalle sue origini fino ai giorni nostri. Con un impressionante numero di oltre 760.000 visitatori nel 2025, il museo si conferma come una delle istituzioni culturali più frequentate e apprezzate in Italia. Una significativa novità di questa edizione del format "Una Notte al Museo" è l'inclusione della mostra temporanea "A schermo pieno. Eni nel cinema italiano". Curata da Sergio Toffetti, questa esposizione propone un viaggio visivo attraverso le iconiche stazioni di servizio Agip, così come sono state immortalate e raccontate dal cinema italiano.

Attraverso queste narrazioni cinematografiche, la mostra illustra l'evoluzione del paesaggio, la trasformazione degli stili di vita e l'interazione tra i sogni e i bisogni individuali e collettivi nel contesto sociale italiano.

Un Finale Panoramico e Servizi Esclusivi

Per coronare questa serata speciale, l'esperienza si concluderà con l'emozionante possibilità di una salita in notturna con l'ascensore panoramico della Mole Antonelliana. I partecipanti potranno raggiungere il suggestivo tempietto, situato a ben 85 metri di altezza, da cui godere di una vista mozzafiato sulla città di Torino illuminata. A disposizione del pubblico, per un momento di relax e convivialità, saranno inoltre le offerte del lounge bar, completando così un'esperienza che unisce arte, musica, storia e panorami indimenticabili.

Il Museo Nazionale del Cinema, ospitato nella scenografica Mole Antonelliana, rappresenta un punto di riferimento fondamentale nel panorama culturale italiano. La sua missione è quella di conservare, studiare e valorizzare l'immenso patrimonio cinematografico, sia a livello nazionale che internazionale, attraverso un'offerta ricca e diversificata che include esposizioni permanenti e temporanee di alto profilo, attività didattiche innovative e numerose iniziative culturali rivolte a un pubblico ampio ed eterogeneo, contribuendo attivamente alla diffusione della cultura cinematografica.