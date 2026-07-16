Un importante Protocollo d’intesa è stato siglato il 16 luglio 2026 a Torino tra CNA Cinema e Audiovisivo e Italian Film Commissions, con l’obiettivo primario di rafforzare la collaborazione tra il mondo delle imprese e le istituzioni per lo sviluppo dell’industria audiovisiva italiana. L’accordo evidenzia ancora una volta il ruolo centrale del Piemonte, confermandolo tra i territori più dinamici e attivi nel settore, anche grazie all’operato delle sue Film Commission locali.

L’intesa mira a consolidare i legami tra il sistema delle Film Commission e le realtà imprenditoriali, promuovendo attivamente la formazione, la qualificazione professionale, la sostenibilità, l’innovazione e, in ultima analisi, una maggiore capacità di attrarre produzioni e investimenti, sia a livello nazionale che internazionale.

Come sottolineato da Mattia Puleo e Rachele Sinico di CNA Cinema e Audiovisivo Piemonte, “mettere sempre più in relazione il mondo delle imprese con quello delle Film Commission significa creare le condizioni per attrarre nuove produzioni, investire nella formazione e far crescere le imprese”.

Meccanismi e finalità del Protocollo

Il Protocollo d’intesa prevede l’istituzione di un tavolo tecnico permanente, un forum strategico dedicato a individuare e sviluppare numerosi ambiti di collaborazione. Tra questi, spiccano la qualificazione dei database dei fornitori e delle professionalità locali, la promozione di formazione specialistica e manageriale per le imprese, l’impulso alla sostenibilità e all’adozione dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance), lo sviluppo di competenze specifiche in materia di accessibilità delle opere audiovisive e un attento monitoraggio delle opportunità di finanziamento disponibili a livello nazionale ed europeo.

L’obiettivo generale è quello di sostenere e far prosperare una filiera che non solo genera occupazione, ma coinvolge attivamente imprese e professionisti, producendo ricadute economiche diffuse e significative su tutto il territorio.

Beatrice Borgia e Paolo Manera, rispettivamente presidente e direttore di Film Commission Torino Piemonte, hanno rimarcato che “il Protocollo conferma la direzione intrapresa dal Piemonte e rafforza un modello che negli anni ha permesso al tessuto produttivo locale di crescere e qualificarsi”, evidenziando l’efficacia del modello piemontese.

Il ruolo di CNA e l’impronta territoriale

Questa intesa rappresenta un modello esemplare di collaborazione tra la vasta rete delle Film Commission e l’unica associazione di categoria del settore audiovisivo dotata di una presenza organizzata e capillare in tutte le regioni italiane: CNA Cinema e Audiovisivo.

L’associazione, infatti, copre l’intera filiera del comparto, dalla produzione alla post-produzione, dal doppiaggio alla distribuzione, includendo anche l’artigianato, la logistica, i servizi e i festival. Il Presidente nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo, Gianluca Curti, ha dichiarato che “con questo Protocollo rafforziamo una collaborazione strategica tra due realtà che condividono lo stesso obiettivo: fare in modo che la crescita del cinema e dell’audiovisivo produca valore per i territori e per le imprese che vi operano”.

Il Protocollo d’intesa è stato dedicato alla memoria di Ninni Panzera, che fu Presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Sicilia e che è prematuramente scomparso l’11 luglio 2026.

L’attenzione che questo accordo riserva alla formazione, alla crescita delle competenze e alla valorizzazione delle professionalità presenti sui territori rappresenta il modo più autentico per onorare il suo impegno. Panzera dedicò la sua vita a creare opportunità per le nuove generazioni del cinema e dell’audiovisivo, a promuovere la cultura cinematografica e a far crescere il settore attraverso la trasmissione di conoscenze, esperienze e relazioni.