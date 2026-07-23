Rai Cinema si prepara a essere protagonista alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, annunciando una presenza imponente con ben 29 titoli. L'ufficializzazione è avvenuta il 23 luglio 2026, data che ha segnato l'ennesima conferma dell'impegno della società nel sostenere il cinema italiano e nell'investire attivamente nella cultura del Paese. Il presidente di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, ha enfatizzato come una partecipazione così estesa rappresenti un “segnale importante per l’industria audiovisiva nazionale”, sottolineando la vitalità e la ricchezza della produzione cinematografica italiana.

La selezione dei 29 titoli si distingue per la sua notevole varietà, abbracciando sia opere prime di talenti emergenti sia nuove produzioni di registi affermati. Questa diversificazione copre un ampio spettro di generi e tematiche, riflettendo la volontà di Rai Cinema di promuovere la creatività e la varietà all'interno del panorama cinematografico italiano. Stefano Coletta, direttore di Rai Cinema, ha ribadito con forza un concetto chiave: “sostenere il cinema significa investire in cultura e nel futuro del Paese”, evidenziando il valore strategico di tale impegno.

La presenza di Rai Cinema alla Mostra di Venezia

I film supportati da Rai Cinema saranno distribuiti con visibilità nelle diverse sezioni della prestigiosa Mostra.

Saranno presenti sia nel concorso ufficiale, dove le opere si contenderanno i massimi riconoscimenti, sia nelle sezioni fuori concorso e in altre rassegne collaterali, garantendo una diffusione capillare. L’azienda ha chiarito che il suo coinvolgimento non si limita alla sola produzione, ma si estende anche alla distribuzione delle opere, confermando il ruolo centrale e multifunzionale di Rai Cinema all'interno del sistema audiovisivo nazionale. Questa selezione, che include lavori di autori emergenti e di registi già noti, mira a offrire una panoramica esaustiva e rappresentativa della produzione italiana contemporanea, mettendo in luce la sua dinamicità e il suo potenziale innovativo.

Il ruolo strategico di Rai Cinema nel panorama culturale

Fondata nel 2000, Rai Cinema è una società del gruppo Rai interamente dedicata alla produzione, all'acquisizione e alla distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive. La sua missione istituzionale è chiara: promuovere il cinema italiano sia sul territorio nazionale che a livello internazionale, attraverso collaborazioni strategiche con registi, produttori e autori. L'obiettivo primario di Rai Cinema è sostenere la creatività e l'innovazione, offrendo al pubblico un'ampia e diversificata gamma di prodotti culturali e contribuendo in modo significativo alla crescita e allo sviluppo dell'industria audiovisiva nazionale.

La partecipazione alla Mostra di Venezia si configura come una delle principali e più prestigiose occasioni di visibilità per i film sostenuti da Rai Cinema, rafforzando ulteriormente il legame indissolubile tra la società e i maggiori festival internazionali.

L'impegno dichiarato dai vertici aziendali, dal presidente Paolo Del Brocco al direttore Stefano Coletta, riafferma con decisione la volontà di continuare a investire nel settore culturale e creativo italiano, riconoscendone il valore intrinseco e la capacità di generare impatto sia a livello artistico che economico.