Il Colosseo riapre le sue porte per speciali visite serali, offrendo l'opportunità di esplorare l'iconico anfiteatro romano in una cornice notturna esclusiva. Dal 4 luglio 2026 ripartono gli appuntamenti “Una notte al Colosseo”, un ciclo di visite guidate organizzato dal Parco archeologico del Colosseo. Questa iniziativa permette di scoprire il monumento simbolo di Roma lontano dalla folla, in orari insoliti e suggestivi.

Il programma prevede due appuntamenti settimanali, ogni martedì e giovedì, con inizio alle ore 20:00. Le visite si protrarranno fino al 7 settembre 2026 e hanno una durata di circa 60 minuti.

Sono disponibili in diverse lingue per accogliere un pubblico internazionale. Il percorso consente l'accesso ad aree generalmente non visitabili durante il giorno, inclusi i sotterranei, dove si trovano le antiche strutture di preparazione ai combattimenti, e l'arena, il cuore dell'anfiteatro, recentemente restaurato e reso percorribile.

L'esperienza della visita notturna

Durante la visita guidata, i partecipanti possono ammirare il Colosseo da una prospettiva insolita, immersi in una luce soffusa che ne esalta la struttura architettonica e crea un'atmosfera sospesa tra passato e presente. Guide specializzate narrano la storia millenaria dell'arena e degli spettacoli gladiatori, illustrando le tecniche costruttive e le trasformazioni subite dal monumento nel corso dei secoli.

Questa iniziativa permette di riscoprire il Colosseo in modo intimo e rispettoso, lontano dai flussi turistici più intensi e con una particolare attenzione al racconto storico-archeologico.

La possibilità di attraversare i cunicoli e affacciarsi dai punti più elevati dell'anfiteatro, con la città di Roma illuminata sullo sfondo, rende la visita notturna particolarmente apprezzata sia dagli appassionati di archeologia che dai cittadini.

Il Colosseo: storia e valorizzazione

Il Colosseo, conosciuto anche come Anfiteatro Flavio, è uno dei monumenti più visitati al mondo. Dal 1980 è inserito nel Patrimonio dell'umanità UNESCO insieme all'intero centro storico di Roma. Costruito tra il 72 e l'80 d.C., poteva ospitare fino a cinquantamila spettatori e rappresentava un fulcro della vita pubblica nell'antica Roma.

Oltre ai celebri combattimenti tra gladiatori, l'anfiteatro ha cambiato funzione più volte nel corso dei secoli: da luogo di spettacoli a fortezza, da cava di materiali a simbolo della città eterna.

Negli ultimi anni, il monumento è stato oggetto di importanti interventi di restauro e valorizzazione. Il Parco archeologico del Colosseo, istituito nel 2017, gestisce il sito e promuove iniziative volte a incrementare una fruizione consapevole del patrimonio. Le visite in notturna rappresentano un'opportunità aggiuntiva per conoscere aspetti meno noti del Colosseo e, al contempo, garantirne la tutela e la trasmissione alle future generazioni.