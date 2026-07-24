Domenica 26 luglio, Retequattro ripropone "Compagni di Scuola", il cult di Carlo Verdone, diciannove anni dopo l'ultima messa in onda. Per la prima volta, sarà trasmesso in versione restaurata in alta definizione, un’occasione inedita per riscoprire un classico della commedia italiana.

Uscito il 21 dicembre 1988, il film narra la rimpatriata di ex compagni di liceo. L'incontro offre uno spaccato universale sul tempo che scorre, sui sogni, i successi, i fallimenti e le occasioni perdute. Il cast, con Verdone, include Nancy Brilli, Christian De Sica e Athina Cenci, protagonisti di un racconto corale, punto di riferimento della commedia italiana.

Il restauro e le parole di Carlo Verdone

Carlo Verdone ha espresso grande soddisfazione per il restauro, definendo "Compagni di Scuola" film più importante per scrittura e regia. Lo ha considerato una sfida autoriale, affrontando temi di cinismo, sogni irrealizzati, fragilità e immaturità. Il regista ha elogiato l'intesa del cast e il clima sereno e collaborativo sul set, aggiungendo: "Ringrazio tutti gli interpreti che hanno condiviso con me quel set: chi è ancora con noi e chi, purtroppo, ci ha lasciato troppo presto. A loro è dedicato questo film del cuore".

La svolta narrativa e il successo

"Compagni di Scuola" segna una svolta nella filmografia di Carlo Verdone. La comicità lascia spazio a una narrazione corale e amara, alternando ironia, malinconia e profondità emotiva.

Ispirato da una rimpatriata reale con Christian De Sica, il film crea un mosaico di personaggi in cui il pubblico può riconoscersi. La villa diventa uno specchio della società italiana, dove riaffiorano amicizie, rivalità, amori mancati e illusioni infrante.

L’opera ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, vincendo il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista ad Athina Cenci e ottenendo numerose candidature ai principali premi italiani. "Compagni di Scuola" si è affermato tra i maggiori incassi della stagione 1988-1989, consolidando il suo status nel cinema italiano.