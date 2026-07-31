Carrara si prepara ad accogliere la ventunesima edizione del festival 'Con‑vivere', un evento culturale che si terrà dal 10 al 13 settembre. Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e fondato dal filosofo Remo Bodei, il festival, diretto da Emanuela Mazzi, dedicherà la sua programmazione al tema dell'abitare.

La rassegna si distingue per la sua formula a ingresso libero e per la sua natura diffusa, coinvolgendo oltre venti spazi cittadini con un ricco calendario di conferenze, spettacoli e laboratori. Presentata a Firenze, l'edizione 2026 vedrà la partecipazione di un ricco parterre di ospiti, tra filosofi, urbanisti, poeti, giornalisti e musicisti.

Tra i nomi di spicco che animeranno le giornate figurano il semiologo Stefano Bartezzaghi, le filosofe Laura Boella e Anna Lazzarini, la giornalista Sarah Gainsforth, l'economista Stefano Zamagni, il filosofo morale Simone Pollo, la biologa marina Mariasole Bianco, la poetessa Beatrice Zerbini e il filosofo Stefano Laffi. Non mancheranno figure del panorama culturale e dello spettacolo come Walter Veltroni, Sabina Guzzanti e il musicista Raphael Gualazzi.

Il programma si articola in tre piste tematiche principali per esplorare l'abitare: 'Ripensare gli spazi: la casa e la città', 'Custodire il futuro: il pianeta' e 'La cura come linguaggio dell’abitare'.

Programma Dettagliato: Incontri e Spettacoli

L'apertura del festival sarà affidata alla consulente scientifica Elena Granata. Seguiranno interventi del pediatra Riccardo Bosi, su marginalità e vulnerabilità minorile, e della giornalista Sarah Gainsforth, con un'analisi sulla crisi abitativa.

Il calendario degli incontri proseguirà l'11 settembre con le filosofe Laura Boella e Anna Lazzarini. Il 12 settembre sarà la volta dell'economista Stefano Zamagni, del filosofo morale Simone Pollo e del semiologo Stefano Bartezzaghi, che dialogherà con la biologa marina Mariasole Bianco. La giornata conclusiva, il 13 settembre, vedrà protagonisti la poetessa Beatrice Zerbini e il filosofo Stefano Laffi.

Le serate del festival saranno animate da un ricco programma di spettacoli e musica.

Il 10 settembre si esibiranno Sabina Guzzanti e Irene Fornaciari & Tre Groove Aviators. L'11 settembre, Paolo Colombo presenterà uno spettacolo con disegni dal vivo di Michele Tranquillini, e Walter Veltroni racconterà gli anni '60 accompagnato al piano da Gabriele Rossi. Il 12 settembre, il pubblico potrà assistere al duetto tra Ema Stokholma e Gino Castaldo, seguito dal concerto di Michele Bravi. Il gran finale, il 13 settembre, sarà affidato all'atteso concerto di Raphael Gualazzi.

Il Valore dell'Abitare: Riflessioni e Prospettive

Il festival 'Con-vivere' offre una riflessione sull'attualità. L'assessora regionale alla cultura Cristina Manetti ha sottolineato come «abitare non è solo occupare uno spazio, ma è come lo si fa, quindi anche la consapevolezza, ad esempio sui temi ambientali».

L'assessora comunale alla cultura Gea Dazzi ha aggiunto: «Quello dell’abitare è un tema urgente e necessario. Carrara è tutta un cantiere, per cui credo possa essere di ispirazione per chi amministra la città».

L'iniziativa mira a promuovere un dialogo costruttivo tra diverse discipline e linguaggi, affrontando ogni anno temi di grande rilevanza sociale e culturale. Offre momenti di approfondimento e confronto aperti a tutti, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento per la crescita collettiva.