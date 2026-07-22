Un intenso fine settimana di musica dal vivo attende l'Italia da venerdì 22 a mercoledì 28 luglio 2026, con un cartellone ricco di artisti internazionali e grandi nomi della scena italiana. Proseguono i tour di Litfiba, Fiorella Mannoia e Antonello Venditti. Spiccano le tre date di The Weeknd a Milano, la residency di Biagio Antonacci con “Unplugged 2026” all’Anfiteatro Romano di Lucera, e l’unica tappa italiana di Tom Jones al Lucca Summer Festival. Molti altri protagonisti animeranno piazze, castelli e arene, da Sicilia a Puglia.

Venerdì 22 luglio sul palco: Litfiba a Firenze, Pooh a Campobasso, Fiorella Mannoia a Palmanova, Giorgia a Pisa, Daniele Silvestri a Sarzana, Franz Ferdinand a Napoli, Lorde a Segrate, Marco Masini a Este, The Weeknd a Milano, Biagio Antonacci a Lucera, Modà a Palermo, Elio e le Storie Tese a Cagliari, Fiorella Mannoia a Villafranca di Verona, Luca Carboni a Vaglia e Antonello Venditti a Castellammare del Golfo.

Sabato 23 luglio replicano The Weeknd a Milano e Biagio Antonacci a Lucera. Sul palco anche i Pooh a Siracusa, Litfiba a Cosenza, Emma Marrone a Catania, Salmo ad Arzachena e Sfera Ebbasta a Salerno.

Domenica 24 luglio la terza data milanese di The Weeknd. I Pooh suoneranno a Palermo, Biagio Antonacci a Lucera, Fiorella Mannoia a Parma, Luca Carboni a Cernobbio, Carmen Consoli a Pisa e Blanco a Catania.

Lunedì 25 luglio si esibiranno: Subsonica a Genova, Patti Smith a Roma, Niccolò Fabi a Grottaglie, Madame a Villafranca di Verona, i Kolors a Sciacca, gli Skunk Anansie a Pordenone e Alfa a Sarzana.

Martedì 26 luglio è il giorno di Tom Jones a Lucca (Piazza Napoleone, Lucca Summer Festival). Altri concerti: Litfiba a Napoli, Biagio Antonacci a Lucera, Giorgia a Catania, Carmen Consoli a Cabras, Almamegretta ad Agerola, Angelina Mango a Porto Recanati, Luchè a Genova e Kings of Convenience ad Argenta.

La settimana si chiude mercoledì 27 luglio con Biagio Antonacci a Lucera. Sul palco anche i Pooh a Lucca, Emma Marrone a Napoli, Marlene Kuntz ad Argenta, Negrita a Firenze, Madame a Udine e Capo Plaza a Roma.

Biagio Antonacci: la residency “Unplugged 2026” a Lucera

Biagio Antonacci è protagonista di dieci concerti all’Anfiteatro Romano di Lucera, dal 21 luglio al 2 agosto 2026. L'evento rientra nel tour “Unplugged 2026”, con quaranta date in quattro suggestivi luoghi monumentali italiani. Le serate a Lucera si terranno il 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 e 31 luglio, con ulteriori appuntamenti l’1 e il 2 agosto. Il progetto rappresenta una pausa significativa dalla tradizionale tournée itinerante, permettendo all'artista di sentirsi "davvero più a casa" esibendosi per più giorni nella stessa città.

Questa tappa pugliese è considerata uno dei progetti più impegnativi per Antonacci nel 2026.

Tom Jones al Lucca Summer Festival: l'unica data italiana

Il leggendario Tom Jones si esibirà il 28 luglio 2026 in Piazza Napoleone a Lucca, con inizio alle ore 21:30. Si tratta dell’unica data italiana del rinomato Lucca Summer Festival. Il festival, giunto alla sua ventisettesima edizione, si svolge dal 24 giugno al 29 luglio nel cuore della città toscana. Il ricco cartellone include grandi nomi internazionali e nazionali: Ludovico Einaudi, David Byrne, Jamiroquai, John Legend, Zucchero, Katy Perry, Riccardo Muti, Marcus Miller, Paolo Ruffini, Tom Jones e i Pooh.

Questa straordinaria serie di concerti estivi, che si snoda attraverso luoghi storici, piazze, castelli e teatri all’aperto in ogni regione italiana, conferma la vivacità e la ricchezza della stagione musicale 2026. Un’esperienza diffusa e artistica che celebra l'incontro tra il patrimonio architettonico e le performance di respiro nazionale e internazionale.