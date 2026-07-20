Il secondo dei due concerti di Bad Bunny all’Ippodromo Snai La Maura di Milano è stato interrotto da una violenta grandinata che ha colpito la città. L’evento ha richiesto l’immediata evacuazione di circa ottantamila spettatori. La procedura di deflusso, secondo gli organizzatori, si è svolta in meno di un’ora, grazie all’intervento di circa settecento addetti alla sicurezza. L’emergenza non ha causato gravi conseguenze, ma ha riacceso il dibattito sull’idoneità della venue milanese a ospitare eventi di queste dimensioni.

L'Ippodromo La Maura sotto i riflettori: sicurezza e gestione dei grandi eventi

L’Ippodromo La Maura, di proprietà privata, è da tempo al centro di accese discussioni. Residenti, pubblico e politica denunciano le criticità nella gestione dei grandi eventi, specie per sicurezza e flussi. Un protocollo condiviso in prefettura regola i concerti, coinvolgendo Comune, forze dell’ordine, Protezione Civile e altri enti. Le misure includono la chiusura entro le 23:30, il potenziamento del trasporto pubblico (finanziato con contributo per biglietto) e piani per ingressi/uscite e sosta selvaggia. L’emergenza maltempo ha però evidenziato fragilità, come le lunghe code ai servizi e ai punti ristoro, e ha riacceso le proteste per i prezzi elevati di acqua e bevande.

Polemiche politiche e il futuro incerto dell'area

La vicenda ha innescato un’ondata di reazioni e polemiche nel panorama politico. Consiglieri comunali hanno ribadito la necessità di ripensare la destinazione dell’ippodromo, mentre altri hanno criticato la gestione dell’emergenza e la manutenzione delle infrastrutture cittadine. Live Nation, organizzatrice, ha difeso l’efficacia del piano di evacuazione, sostenendo che la rapidità del deflusso dimostra la validità delle misure di sicurezza. Gli spettatori riceveranno il rimborso integrale del biglietto, inclusi i dirittidi prevendita. Sui social media, però, migliaia di utenti hanno espresso insoddisazione per la qualità dell’esperienza e la gestione generale dell’evento.

Bad Bunny: l'artista al centro dell'attenzione

Bad Bunny, pseudonimo di Benito Antonio Martínez Ocasio, è un rinomato artista portoricano, considerato tra le figure più influenti e innovative della scena musicale internazionale contemporanea. La sua ascesa è stata fulminea, portando il genere urbano latino ai vertici delle classifiche mondiali grazie a uno stile distintivo e a numerose collaborazioni con artisti di fama globale. La sua vasta base di fan, che si estende ben oltre i confini del suo genere d'origine, lo rende un nome di richiamo per eventi di massa, come quello di Milano, che inevitabilmente generano grande attenzione mediatica e dibattito pubblico.